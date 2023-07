Sri Lanka vs Pakistan, 1st Test 2023: सीरीज में 1-0 से आगे पाकिस्तान, श्रीलंका को गाले में दी मात, इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड

Highlights सउद शकील को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा टेस्ट मैच सोमवार से कोलंबो में शुरू होगा। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 461 रन बनाए।

Sri Lanka vs Pakistan, 1st Test 2023: पाकिस्तान ने यादगार जीत हासिल की और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को उसके घर में मात दी है। विश्व टेस्ट चैंपिनयशिप में शानदार खाता खोल लिया। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 से बढ़त बना ली है।

सउद शकील को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पाकिस्तान ने कुछ विषम पलों से गुजरने के बाद श्रीलंका को गुरुवार को यहां पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में चार विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल की। दूसरा टेस्ट मैच सोमवार से कोलंबो में शुरू होगा।

