Sri Lanka vs Ireland 2023: 100वीं जीत, आयरलैंड को हराकर सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा, जानें आंकड़े

Highlights आयरलैंड ने पहली पारी में 492 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। श्रीलंका ने 3 विकेट पर 703 रन बनाकर पारी घोषित किया। श्रीलंका की टीम ने अपनी 100वीं टेस्ट जीत दर्ज की और दो मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

Sri Lanka vs Ireland 2023: श्रीलंका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के 5वें दिन शुक्रवार को आयरलैंड को पारी और 10 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। पहला टेस्ट भी श्रीलंका ने जीता था। आयरलैंड ने पहली पारी में 492 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन श्रीलंका ने 3 विकेट पर 703 रन बनाकर पारी घोषित किया।

श्रीलंका की टीम ने अपनी 100वीं टेस्ट जीत दर्ज की और दो मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। श्रीलंका ने पहली पारी में 212 रनों की बढ़त ली। आयरलैंड की दूसरी पारी 202 पर पर सिमट गई। प्रभात जयसूर्या को प्लेयर ऑफ द मैच और कुसाल मेंडिस को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

Another big win for Sri Lanka as they complete a 2-0 series sweep over Ireland.#SLvIRE Scorecard: https://t.co/jPQWhtBlp2pic.twitter.com/bKCggouGgn