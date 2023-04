Sri Lanka vs Ireland 2023: 108 रन देकर 10 विकेट, श्रीलंका ने आयरलैंड को पारी और 280 रन से हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की, आयरलैंड खिलाड़ी फिफ्टी को तरसे

Highlights आयरलैंड ने तीसरे दिन के खेल के दौरान 13 विकेट गंवाए। श्रीलंका ने पहली पारी छह विकेट पर 591 रन बनाकर घोषित की थी। पूरे मैच में आयरलैंड का कोई बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं बना पाया।

Sri Lanka vs Ireland 2023: श्रीलंका ने आयरलैंड को पहले टेस्ट क्रिकेट में बुरी तरह से रौंद दिया। एक पारी और 280 रनों से जीत दर्ज की। टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका की सबसे बड़ी पारी की जीत है। दो मैचों की सीरीज में श्रीलंका 1-0 से आगे हो गया है। दूसरा मैच 24 अप्रैल से खेला जाएगा।

प्रबाथ जयसूर्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रबाथ जयसूर्या ने दोनों पारी में 108 रन देकर 10 विकेट झटके। करुणारत्ने और मेंडिस ने दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 281 रन की साझेदारी कर मेहमान टीम को पस्त कर दिया।

बाएं हाथ के स्पिनर प्रबाथ जयसूर्या ने मैच में 10 विकेट चटकाए जिससे श्रीलंका ने पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन मंगलवार को आयरलैंड को पारी और 280 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। आयरलैंड ने तीसरे दिन के खेल के दौरान 13 विकेट गंवाए।

श्रीलंका ने पहली पारी छह विकेट पर 591 रन बनाकर घोषित की थी जिसके जवाब में आयरलैंड को पहली पारी में 143 रन बनाने के बाद फॉलोआन के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी पारी में भी आयरलैंड की टीम 168 रन ही बना सकी जिससे श्रीलंका ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

पूरे मैच में आयरलैंड का कोई बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं बना पाया। पहली पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज लोरकान टकर (45) तो दूसरी पारी में हैरी टेक्टर (42) टीम की ओर से शीर्ष स्कोरर रहे। मैच में 10 विकेट चटकाने वाले बाएं हाथ के स्पिनर जयसूर्या ने चाय के विश्राम के बाद बेन वाइट को पगबाधा करके आयरलैंड की पारी का अंत किया।

उन्होंने पहली पारी में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 52 रन पर सात विकेट चटकाने के बाद दूसरी पारी में 56 रन पर तीन विकेट हासिल किए। जयसूर्या के स्पिन जोड़ीदार रमेश मेंडिस ने दूसरी पारी में 76 रन देकर चार और मैच में पांच विकेट अपने नाम किए। मेंडिस ने 11वें मैच में 50 टेस्ट विकेट के आंकड़े को छुआ और इस दौरान सबसे जल्दी 50 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले श्रीलंकाई गेंदबाज बने।

