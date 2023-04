Sri Lanka vs Ireland 2023: करुणारत्ने और मधुशंका की रिकॉर्ड साझेदारी, पहले विकेट के लिए 228 रन जोड़े, जयसूर्या और अटापट्टू के 23 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा

Highlights करुणारत्ने के आउट होने के बाद मेंडिस ने तूफानी बल्लेबाजी की। सनथ जयसूर्या और मर्वन अटापट्टू के रिकॉर्ड को तोड़ा। श्रीलंका के 9 विकेट शेष और 135 रन पीछे है।

Sri Lanka vs Ireland 2023: गॉल में श्रीलंका के खिलाड़ी ने आयरलैंड को दूसरे टेस्ट में करारा जवाब दिया। सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने और निशान मधुशंका ने रिकॉर्ड साझेदारी कर 23 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। श्रीलंका के 9 विकेट शेष और 135 रन पीछे है।

करुणारत्ने ने मधुशंका के साथ पहले विकेट के लिए 228 रन जोड़े, जो गॉल में पहले विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। इस जोड़ी ने 2000 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए सनथ जयसूर्या और मर्वन अटापट्टू के रिकॉर्ड को तोड़ा। करुणारत्ने के आउट होने के बाद मेंडिस ने तूफानी बल्लेबाजी की।

Heavy rain in Galle has forced play to be called off for the day ⛈#SLvIRE | 📝: https://t.co/H0UZWknheBpic.twitter.com/4Hm8Jox6v1