Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd Test 2025: पारी से हारेगा?, 115 पर 6 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा बांग्लादेश?, श्रीलंका जीत से 4 विकेट दूर

Highlights जीत दर्ज करने के लिए महज चार विकेट की दरकार है। श्रीलंका ने पहली पारी में 458 रन बनाकर 211 रन की बढ़त हासिल की थी। 84 रन जुटाकर श्रीलंका को बढ़त हासिल करने में मदद की।

कोलंबोः बांग्लादेश ने शुक्रवार को यहां दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप तक दूसरी पारी में छह विकेट गंवाकर 115 रन बनाए जिससे श्रीलंका को पारी से जीत दर्ज करने के लिए महज चार विकेट की दरकार है। श्रीलंका ने पहली पारी में 458 रन बनाकर 211 रन की बढ़त हासिल की थी जबकि बांग्लादेश की टीम अब भी 96 रन से पीछे है और उसके सिर्फ चार विकेट बाकी हैं।

