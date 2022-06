Sri Lanka vs Australia: 30 साल बाद जीते, अंतिम गेंद पर श्रीलंका ने मारी बाजी, ऐसा रहा आखिरी ओवर, सीरीज में 3-1 से आगे

Highlights 49 ओवर में 258 रन पर आउट हो गयी। आस्ट्रेलिया को 254 रन पर आउट कर दिया। डेविड वार्नर ने 99 रन बनाये जबकि पैट कमिन्स ने 35 रन का योगदान दिया।

Sri Lanka vs Australia: क्रिकेट का खेल ऐसा ही होता है। रोमांच से भरपूर। आस्ट्रेलिया को अंतिम ओवर में 19 रन की जरूरत थी। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने खुद ही गेंदबाजी करने का फैसला किया। कमाल की गेंदबाजी करते हुए जीत दिलाई।

पहली गेंद में कोई रन नहीं। दूसरी बॉल पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मैथ्यू कुहनेमैन ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 2 और चौथी गेंद पर चौका लगा। पांचवीं पर भी चौका लगा। अब श्रीलंका कप्तान ने कमाल करते हुए मैथ्यू कुहनेमैन को आउट कर टीम को 4 रन से जीत दिला दी। तीन दशकों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर श्रीलंका की यह पहली द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज जीती है।

पिछले कई महीनों से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को तब जश्न मनाने का मौका मिला जब उसकी क्रिकेट टीम ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आखिरी गेंद पर चार रन से जीत दर्ज करके पांच मैचों की सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त हासिल की।

श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी के लिये आमंत्रित किये जाने के बाद चरित असलंका (110) के शतक और धनंजय डिसिल्वा (60) के साथ उनकी 101 रन की साझेदारी के बावजूद 49 ओवर में 258 रन पर आउट हो गयी। दासुन शनाका की अगुवाई वाली टीम ने हालांकि अपने इस स्कोर का अच्छी तरह से बचाव किया और आस्ट्रेलिया को 254 रन पर आउट कर दिया।

