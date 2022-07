Sri Lanka vs Australia Series: स्मिथ का 28वां शतक, रूट की बराबरी, ऑस्ट्रेलिया की पारी 364 रन सिमटी, प्रभात जयसूर्या का 'छक्का'

Highlights स्मिथ ने जो रूट के 28 शतक की बराबरी की। नाबाद पारी में 272 गेंदों का सामना किया और 16 चौके लगाए। जयसूर्या पदार्पण टेस्ट में पांच या अधिक विकेट लेने वाले श्रीलंका के छठे गेंदबाज है।

Sri Lanka vs Australia Series: बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या ने पदार्पण टेस्ट में 118 रन देकर छह विकेट लिए जिससे श्रीलंका ने दूसरे मैच में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया को 364 रन पर आउट कर दिया। मैच के दूसरे दिन लंच के लिए खेल रोके जाते समय श्रीलंका ने एक विकेट पर 58 रन बना लिए।

शुक्रवार को टेस्ट करियर का अपना 28 वां शतक पूरा करने वाले दिग्गज स्टीव स्मिथ 145 रन पर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के इस उप-कप्तान ने छह घंटे से अधिक की अपनी नाबाद पारी में 272 गेंदों का सामना किया और 16 चौके लगाए। स्मिथ ने जो रूट के 28 शतक की बराबरी की।

कोरोना वायरस से कई खिलाड़ियों के संक्रमित होने के कारण अंतिम एकादश में शामिल किये गये जयसूर्या पदार्पण टेस्ट में पांच या अधिक विकेट लेने वाले श्रीलंका के छठे गेंदबाज है। वह पदार्पण पर प्रवीण जयविक्रमा (पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ 92 रन पर छह विकेट लेने वाले) के बाद देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गये।

