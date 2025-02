Sri Lanka vs Australia 2nd ODI: 281 रन के सामने 107 पर ढेर?, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया से लिया बदला?, टेस्ट में 2-0 से हारा और वनडे में 2-0 से हराया!

Highlights Sri Lanka vs Australia live score, 2nd ODI: कुसल मेंडिस ने 101 रन की शानदार पारी खेली। Sri Lanka vs Australia live score, 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी। Sri Lanka vs Australia live score, 2nd ODI: श्रीलंका की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई नहीं किया है।

Sri Lanka vs Australia live score, 2nd ODI: श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शुक्रवार को दो मैच की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज के दूसरे मैच में 174 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया था। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है। पहले ही 5 बड़े खिलाड़ी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। पहले खेलते हुए श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवर में 4 विकेट पर 281 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 107 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 49 रन से हराया था।

An all-round display from Sri Lanka seals a thumping ODI series sweep against Australia 🙌#SLvAUS 📝: https://t.co/ODpAos3Qz7pic.twitter.com/eIBI15m4RA — ICC (@ICC) February 14, 2025

Kusal Mendis and Charith Asalanka power Sri Lanka to a strong finish in the first innings against Australia 👏#SLvAUS 📝: https://t.co/ODpAos3Qz7pic.twitter.com/p9SWLqYnqA— ICC (@ICC) February 14, 2025

Kusal Mendis puts Sri Lanka on the front foot with his fifth ODI century 🤩#SLvAUS 📝: https://t.co/ODpAos3Qz7pic.twitter.com/GqEbQ36szk— ICC (@ICC) February 14, 2025

श्रीलंका की ओर से कुसल मेंडिस ने 11 चौके की मदद से 115 गेंद में 101 रन की शानदार और जानदार पारी खेली। कुसल मेंडिस को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। कप्तान चरिथ असलांका ने 66 गेंद में 78 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्का शामिल हैं। चरिथ असलांका को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।निशान मदुश्का ने भी हाथ खोले और 70 गेंद में 51 रन बनाए।

जीते के बाद मुख्य कोच सनथ जयसूर्या के चेहरे से मुस्कान। जश्न मनाते हुए हवा में मुक्का मारा। कोच के रूप में शानदार काम कर रहे हैं और कप्तान के रूप में चरिथ असलांका। ऑस्ट्रेलिया को 174 रनों से हरा दिया है। असिथा फर्नांडो ने पावरप्ले के भीतर तीन विकेट चटकाकर शीर्ष क्रम को तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया इसके बाद कभी आगे नहीं बढ़ पाया।

कप्तान स्टीव स्मिथ कुछ देर तक टिके रहे, लेकिन स्पिनरों के आक्रमण के सामने ढेर हो गए। हसरंगा के तीन विकेट और वेलालेज के चार विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 107 रन पर ढेर हो गए। वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है।