Sri Lanka vs Australia 1st ODI: कोहली के साथी खिलाड़ी ने किया धमाका, 51 गेंद और 80 रन, 6 चौका औक छह छक्का, 2 विकेट से जीते

Highlights पांच विकेट पर 189 रन था और उसे जीत दर्ज करने के लिये 84 गेंद में 93 रन की दरकार थी। आस्ट्रेलिया को संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दो ओवर में 12 रन की दरकार थी। जी मैक्सवेल ने दुष्मंता चमीरा पर लगातार छक्के जड़कर नौ गेंद रहते टीम की जीत सुनिश्चित की।

Sri Lanka vs Australia 1st ODI: ग्लेन मैक्सवेल ने 51 गेंद में नाबाद 80 रन की पारी खेलकर चोटों से प्रभावित आस्ट्रेलियाई टीम को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका पर दो विकेट की रोमांचक जीत दर्ज करने में अहम भूमिका अदा की।

मैक्सवेल (छह छक्के, छह चौके) सातवें नंबर पर तब बल्लेबाजी करने उतरे जब आस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 189 रन था और उसे जीत दर्ज करने के लिये 84 गेंद में 93 रन की दरकार थी। मैक्सवेल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर जीत दिलायी जिसमें उनके ज्यादातर रन बाउंड्री से बने थे।

आस्ट्रेलिया को संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दो ओवर में 12 रन की दरकार थी और मैक्सवेल ने दुष्मंता चमीरा पर लगातार छक्के जड़कर नौ गेंद रहते टीम की जीत सुनिश्चित की। श्रीलंका के स्पिनरों के खिलाफ विशेषकर लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा (चार विकेट) के खिलाफ मैक्सवेल ने काफी रन जुटाये।

उन्हें बाउंड्री लगाने में जरा भी परेशानी नहीं होती दिख रही थी और विकेटों के बीच रन तेजी से रन जुटाने से श्रीलंकाई क्षेत्ररक्षकों पर दबाव बन गया था। गेंदबाज दबाव में आ गये जिससे उनकी लेंथ प्रभावित हुई। शीर्ष क्रम में आरोन फिंच ने 44, स्टीव स्मिथ ने 53 और मार्कस स्टोइनिस ने 44 रन का योगदान दिया।

जिसके बाद मैक्सवेल ने दो निचले क्रम की भागीदारी में दबदबा बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। मैक्सवेल जब 10 रन पर थे तो उन्हें चमिका करूणारत्ने की गेंद पर पगबाधा दिया गया लेकिन रिव्यू के बाद इस फैसले को बदल दिया गया। फिर उन्होंने रिवर्स हिट से चार रन जोड़कर अपना 23वां वनडे अर्धशतक पूरा किया।

