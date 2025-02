Sri Lanka vs Australia, 1st ODI 2025: 126 गेंद, 127 रन, 1 विकेट, 14 चौके और 5 छक्के?, कमाल की कप्तानी, 214 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया जबड़े से छीन लिया मैच, 49 रन से जीत

Highlights असलांका की शानदार पारी के बावजूद 46 ओवर में 214 रन बनाए। दो मैच की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में 49 रन से हराया। मैच का आकर्षण असलांका का शतक रहा जो वनडे में उनका चौथा सैकड़ा है।

Sri Lanka vs Australia, 1st ODI 2025: कप्तान चरित असलांका ने विषम परिस्थितियों में 127 रन बनाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली जिससे श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को बुधवार को यहां दो मैच की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में 49 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जिसने असलांका की शानदार पारी के बावजूद 46 ओवर में 214 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह स्कोर भी पहाड़ जैसा साबित हुआ और उसकी पूरी टीम 33.5 ओवर में 165 रन पर आउट हो गई।

Charith Asalanka's fightback inspires Sri Lanka to a win in Colombo 👏 #SLvAUS 📝: https://t.co/5yPD8pHYzk pic.twitter.com/9eAJNIPROV

Sri Lanka skipper Charith Asalanka leads from the front with a resilient ton 👏#SLvAUS 📝: https://t.co/5yPD8pHYzkpic.twitter.com/a18Y55Adi9— ICC (@ICC) February 12, 2025