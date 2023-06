Sri Lanka vs Afghanistan 2023: अफगानिस्तान को 132 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की, इस खिलाड़ी ने नाबाद 29 रन के साथ तीन विकेट झटके, रन के लिहाज से अफगानिस्तान पर सबसे बड़ी जीत

Highlights अफगानिस्तान को 132 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। श्रीलंका ने छह विकेट पर 323 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान की पारी को 42.1 ओवर में 191 रन पर समेट दिया। श्रीलंका की यह रन के लिहाज से यह अफगानिस्तान पर सबसे बड़ी जीत है।

Sri Lanka vs Afghanistan 2023: धनंजय डिसिल्वा और वानिंदु हसरंगा के हरफनमौला खेल के दम पर श्रीलंका ने तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में रविवार को यहां अफगानिस्तान को 132 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली।

डिसिल्वा (24 गेंद में नाबाद 29) और हसरंगा (12 गेंद में नाबाद 29) ने ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद अपनी फिरकी में फंसा कर अफगानिस्तान के तीन-तीन विकेट चटकाये। श्रीलंका ने कुसल मेंडिस (78) और दिमुथ करुणारत्ने (52) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर श्रीलंका ने छह विकेट पर 323 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान की पारी को 42.1 ओवर में 191 रन पर समेट दिया।

Sri Lanka draw level with a thumping win in the second ODI 🙌#SLvAFG | 📝: https://t.co/cdkKuUY0SBpic.twitter.com/Ip33HdCfNX — ICC (@ICC) June 4, 2023

श्रीलंका की यह रन के लिहाज से यह अफगानिस्तान पर सबसे बड़ी जीत है। इस जीत से टीम श्रृंखला के शुरुआती मैच में मिली छह विकेट की शिकस्त की निराशा को कम करने में सफल रही। अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जदरान (54) और कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी (57) ने अर्धशतक जमाये लेकिन इन दोनों के अलावा सिर्फ रहमत शाह (36) और अजमतुल्लाह ओमरजाई (28) की दहाई के आंकड़े में रन बना सके। टीम ने 45 रन के अंदर आखिरी आठ विकेट गंवा दिये।

The top order has laid a solid foundation for a big finish 👊



What total will Sri Lanka end up with? 🤔#SLvAFG | 📝: https://t.co/99esA5wt9Apic.twitter.com/dn6ch3F8lC — ICC (@ICC) June 4, 2023

मैन ऑफ द मैच डिसिल्वा ने 10 ओवर में 39 रन देकर तीन जबकि हसरंगा ने नौ ओवर में 42 रन देकर तीन विकेट चटकाये। दुश्मांता चमीरा ने दो तो वहीं महीश तीक्षणा और कप्तान दासुन शनाका ने एक-एक विकेट लिये। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को चमीरा ने खतरनाक रहमानुल्ला गुरबाज (दो रन) को आउट कर बड़ा झटका दिया।

इब्राहिम ने इसके बाद दूसरे विकेट के लिए रहमत के साथ 51 जबकि हश्मतुल्लाह के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी कर मैच में टीम को बनाये रखा। जरूरी रन गति के बढ़ने के दबाव से निपटने में हालांकि टीम नाकाम रही और उसने 45 रन के अंदर अंतिम आठ विकेट गंवा दिये।

Sri Lanka finish with a flourish and set a stiff target for Afghanistan 👀#SLvAFG | 📝: https://t.co/99esA5wt9Apic.twitter.com/NS8p0WCNKJ — ICC (@ICC) June 4, 2023

इससे पहले मेंडिस ने 75 गेंद की पारी में सात चौके और एक छक्का जबकि करुणारत्ने ने 62 गेंद की पारी में सात चौके जड़े। करुणारत्ने और पथुम निसंका (43) ने पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलायी। मेंडिस ने इसके बाद तीसरे विकेट के लिए सदीरा समरविक्रमा (44) के साथ 88 रन की साझेदारी के टीम के स्कोर का 37वें ओवर में 200 रन के करीब पहुंचाया।

आखिरी ओवरों में डिसिल्वा, हसरंगा और शनाका (13 गेंद में 23 रन) ने आक्रामक बल्लेबाजी कर स्कोर को 323 तक पहुंचाया। अफगानिस्तान के लिए फरीद अहमद और मोहम्मद नबी ने दो-दो विकेट लिये। श्रृंखला निर्णायक मुकाबला बुधवार को खेला जायेगा।