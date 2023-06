Sri Lanka vs Afghanistan 2023: 1-0 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी, श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 116 रन पर समेटा और सिर्फ 16 ओवर में जीत दर्ज की, 2-1 से सीरीज अपने नाम किया

Highlights दुष्मंता चमीरा ने कमाल की गेंदबाजी और प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज पुरस्कार पर कब्जा किया। अफगानिस्तान अगले सीरीज में बांग्लादेश से भिड़ेगा। श्रीलंका विश्व कप क्वालीफायर खेलेगा।

Sri Lanka vs Afghanistan 2023: श्रीलंका ने शानदार वापसी की। तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद जानदार तरीके से जीत दर्ज की। अफगानिस्तान को लगातार दो मैच में हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। श्रीलंका ने 34 ओवर पहले बाजी मार ली।

टखने की चोट के कारण आठ महीने तक बाहर रहे तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा ने कमाल की गेंदबाजी और प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज पुरस्कार पर कब्जा किया। अफगानिस्तान अगले सीरीज में बांग्लादेश से भिड़ेगा, जबकि श्रीलंका विश्व कप क्वालीफायर खेलेगा।

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 116 रन पर समेटने के बाद सिर्फ 16 ओवर में लक्ष्य हासिल करते हुए तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। श्रीलंका ने 117 रन के लक्ष्य को 16 ओवर में एक विकेट पर 120 रन बनाकर हासिल किया और नौ विकेट से जीत दर्ज की।

टखने की चोट के कारण आठ महीने तक बाहर रहे तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा ने 63 रन देकर चार जबकि वानिंदु हसरंगा ने सात रन देकर तीन विकेट चटकाए। लाहिरू कुमारा ने भी 29 रन देकर दो विकेट हासिल किए। इससे पहले आफगानिस्तान की टीम सिर्फ 22.2 ओवर में सिमट गई।

