Sri Lanka vs Afghanistan 2023: पहले वनडे में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को दिया झटका, 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से आगे, आईपीएल में धूम मचाने वाले पथिराना पर टूट पड़े खिलाड़ी

Sri Lanka vs Afghanistan 2023: अफगानिस्तान ने कर दिखाया। पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को श्रीलंका को पटखनी दी। पहले मैच में 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा मैच 4 जून को खेला जाएगा।

इब्राहिम जादरान को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आईपीएल में धूम मचाने वाले मथीशा पथिराना पर अफगानिस्तान के खिलाड़ी टूट पड़े। 8.5 ओवर में 66 रन खर्च कर केवल एक विकेट निकाल सके। पथिराना ने आज डेब्यू किया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट पर 268 रन बनाए।

A brilliant performance by Afghanistan 🙌



They take a 1-0 series lead after winning the first ODI in Hambantota!#SLvAFG | 📝: https://t.co/o3emek1vuzpic.twitter.com/UDYGPAEFVD — ICC (@ICC) June 2, 2023

जवाब में अफगानिस्तान की टीम 3.1 ओवर पहले बाजी मार ली। 46.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 269 रन बनाकर जीत हासिल की। इब्राहिम जादरान, विराट कोहली का अफगानिस्तान का संस्करण (वह कोहली का नंबर 18 भी पहनते ) हैं। 35 गेंद में अर्धशतक बनाया।

इब्राहिम जादरान केवल दो रन से शतक से चूक गए लेकिन उनकी शानदार पारी के दम पर अफगानिस्तान ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां श्रीलंका को छह विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की। अफगानिस्तान के सामने 269 रन का लक्ष्य था जो उसने चार विकेट खोकर 19 गेंद शेष रहते हुए हासिल किया।

सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से 98 रन बनाए। उन्होंने इस बीच रहमत शाह (55) के साथ दूसरे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी की। इन दोनों के अलावा कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी ने 38 और मोहम्मद नबी ने नाबाद 27 रन का योगदान दिया।

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद चार विकेट 84 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद चरित असलंका (91) और धनंजय डिसिल्वा (51) ने पांचवें विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी करके टीम का स्कोर 268 रन तक पहुंचाया था।