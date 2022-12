SL vs Afg 2022: तीसरे मैच में श्रीलंका ने 2 गेंद पहले मारी बाजी, सीरीज 1-1 से बराबर, अफगानिस्तान ने वनडे विश्वकप में जगह बनाई, जानें मैन ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights इब्राहिम जरदान ने 138 गेंद में 168 रन की पारी खेली। 4 विकेट से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। दूसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भारी बारिश की भेंट चढ़ गया था।

Sri Lanka vs Afghanistan 2022: श्रीलंका ने तीसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भारी बारिश की भेंट चढ़ गया था।

अफगानिस्तान ने पहले वनडे में 60 रन से जीत दर्ज की थी। तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 313 रन बनाए। इब्राहिम जरदान ने 138 गेंद में 168 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। जरदान को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

श्रीलंका ने 2 गेंद पहले 6 विकेट पर 314 रन बनाकर बाजी मार ली। चरिथ असलंका ने शानदार पारी खेली और नाबाद रहते हुए 72 गेंद में 83 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। छक्का लगाकर मैच में जीत दिलाई। असलंका को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

अफगानिस्तान में भारत में होने वाले वनडे विश्वकप में जगह बनाई

अफगानिस्तान में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो जाने के बाद अगले साल भारत में होने वाले आईसीसी वनडे विश्वकप में अपनी जगह सुरक्षित की। मैच बारिश से धुल जाने के कारण अफगानिस्तान ने विश्वकप सुपर लीग अंकतालिका में अपने खाते में पांच अंक और जोड़े जिससे उसके वर्तमान चक्र की तालिका में कुल 115 अंक हो गए।

अफगानिस्तान अभी वर्तमान तालिका में सातवें स्थान पर है। सुपर लीग के आखिर में चोटी पर रहने वाली आठ टीमों को विश्वकप में सीधे प्रवेश मिलेगा। अफगानिस्तान को जहां पांच अंक मिलने से फायदा हुआ वहीं श्रीलंका के लिए यह परिणाम अनुकूल नहीं रहा।

उसकी अब सीधे क्वालीफाई करने की उम्मीद क्षीण पड़ गई है। श्रीलंका के केवल 67 अंक है और वह तालिका में दसवें स्थान पर है। उसे अभी चार मैच और खेलने हैं जिनमें वह अधिक से अधिक अंक हासिल करके शीर्ष आठ में जगह बनाने की कोशिश करेगा।