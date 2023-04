SRH vs RR: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर लिया गेंदबाजी का फैसला, जानें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर के चौथे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। दोनों टीमों के बीच सुपर संडे का यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। अभी तक हुए आईपीएल के इस सीजन के तीन मैचों में टीमें अपने घरेलू मैदान में जीत दर्ज करने में कामयाब रही हैं। फिर चाहें वह गुजरात टाइटंस हो, किंग्स इलेवन पंजाब हो या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स होगा।

ऐसे में क्या यह मुकाबला भी एसआरएच की झोली में जाएगा या फिर संजू सैमसन के नेतृत्व वाली राजस्थान राजस्थान रॉयल्स इस तस्वीर को बदलने में कामयाब रहेगी। पिच रिपोर्ट के अनुसार, एक्सपर्ट यह मान रहे हैं कि हैदराबाद की पिच हाई स्कोरिंग दिख रही है। पिच में सूखी घास है, स्पिन गेंदबाजों को टर्न मिलना मुश्किल होगा। जिन टीमों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है यहां औसत स्कोर 190 है।

