SRH vs RR: जॉस बटलर की आतिशी पारी, 22 गेंदों में 54 रन, IPL में राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बने दूसरे खिलाड़ी

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग के सुपर संड के पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान राजस्थान रॉयल्स की जबरदस्त शुरूआत रही है। सलामी बल्लेबाज यशस्वी और जॉस बटलर ने तूफानी पारी खेली है। दोनों ने पहले विकेट के लिए 35 गेंदों में 85 रनों की साझेदारी की। इससे पहले 22 गेंदों में टीम के पचास रन पूरे किए। राजस्थान रॉयल्स ने दस ओवर में 122/1 स्कोर बनाच चुकी है।

जॉस बटलर 22 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपना अर्धशतक महज 20 गेंदों में पूरा किया। अपनी इस आतिशी पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। इस आतिशबाजी के साथ ही जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में कप्तान संजू सैमसन 131 छक्कों के साथ नंबर एक पर हैं। जबकि जॉस बटलर ने अब तक 112 छक्के लगाए हैं। जबकि तीसरे नंबर पर शेन वाटसन 109 छक्कों के साथ काबिज हैं।

आईपीएल के इस सीजन के चौथे मैच में बटलर ने अपनी ताबड़तोड़ पारी से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसी के साथ पहले पॉवर प्ले में बटलर 3 बार अर्धशतक जड़ जुके हैं और वह इस लिस्ट में गेल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इस सूची में डेविड वॉर्नर 6 अर्धशतक के साथ पहले नंबर हैं।

हैदराबाद के तेज गंदबाज फजलहक फारुकी ने उन्हें 6 ओवर की पांचवीं गेंद में बोल्ड किया और उनकी इस विस्फोटक पारी को समाप्त किया। पहले पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स का यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। पहले पावर प्ले की समाप्ति पर आरआर का स्कोर 85/1 रहा। इससे पहले साल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान में 81 रन बनाए थे।

