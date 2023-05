SRH VS RCB IPL 2023: चार साल बाद आईपीएल में शतक, क्रिस गेल क्लब में शामिल हुए कोहली, देखें लिस्ट

Highlights चार गेंद शेष रहते दो विकेट पर 187 रन बनाकर जीत दर्ज की। दो अप्रैल को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ 148 रन की साझेदारी तोड़ा। आरसीबी के 13 मैच में 14 अंक हो गए हैं और टीम चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

SRH VS RCB IPL 2023: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने शानदार धमाका किया। चार साल बाद आईपीएल में शतक जड़ा। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आरसीबी के लिए बस एक और जीत की दरकार है। कोहली का शतक, फाफ की एक और शानदार पारी ने कमाल कर दिया।

विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कोहली ने कहा कि इस सीजन में फाफ और मैंने शानदार काम किया। यह मेरा छठा आईपीएल शतक है। मैं अपने आप को पर्याप्त श्रेय नहीं देता। जब आप खुद उस स्थिति में होते हैं तो आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैच कैसे जीते जाते हैं। मैंने इसे लंबे समय से किया है।

𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀. 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲. 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶 👑@imVkohli produced a chase masterclass and unleashed his best in a must-win game, leaving everyone in awe 👏#TATAIPL | #SRHvRCB | @RCBTweetspic.twitter.com/kCeT35cAIX — IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2023

मैं उस स्थिति में खेल रहा हूं, जिस पर मुझे गर्व है। हमें साल के 12 महीने खेलना है। हमें आईपीएल के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलना है। हमें अपनी तकनीक पर खरा उतरना है। मुझे लगता है कि यह टैटू है (फाफ के साथ साझेदारी के पीछे का राज)। इस सीजन में हमारे लगभग 900 रन एक साथ हो गए हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं एबी बल्लेबाजी करते हुए महसूस करते थे।

हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की दूसरी जीत है। 8 मैच के बाद यह मौका है। 2015 में आरसीबी ने हैदराबाद को 6 विकेट से मात दी थी। तब कोहली ने 19 गेंद पर नाबाद 44 रन बनाए थे। कल कोहली ने 63 गेंद में 100 रन बनाकर जीत दिलाई।

आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक:

6 - क्रिस गेल

6 - विराट कोहली

5 - जोस बटलर।

हैदराबाद में टी20 में विराट कोहली:

मैच : 12

रनः 592

औसत: 59.2

एसआर: 141.62

50s/100s: 4/1

उच्चतम स्कोरः 100।

आईपीएल के एक मैच में दो शतक:

विराट कोहली और एबी डिविलियर्स (आरसीबी) बनाम जीएल, बैंगलोर, 2016

डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो (हैदराबाद) बनाम आरसीबी, हैदराबाद, 2019

विराट कोहली (आरसीबी) और हेनरिक क्लासेन (SRH), हैदराबाद, 2023।

आरसीबी के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप:

181 * - विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल बनाम आरआर, मुंबई, 2021

172 - विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस बनाम SRH, हैदराबाद, 2023

167 - क्रिस गेल, तिलकरत्ने दिलशान बनाम पीडब्ल्यूआई, बैंगलोर, 2013

148 - विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस बनाम एमआई, बैंगलोर, 2023।

कोहली का मानना है कि उन्होंने स्वयं को इतने दबाव में ला दिया था कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में छह शतक लगाने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को पर्याप्त श्रेय नहीं दिया लेकिन इसके साथ ही कहा कि उनके स्ट्राइक रेट को लेकर लोग क्या कहते हैं वह इसकी परवाह नहीं करते।

कोहली ने मैच के बाद कहा,‘‘ मैं पिछले आंकड़ों पर ध्यान नहीं देता हूं। मैंने पहले ही खुद को बहुत अधिक दबाव में रखा है। यह आईपीएल में मेरा छठा शतक है। मैं अच्छी पारी खेलने के बावजूद कभी-कभी खुद को पर्याप्त श्रेय नहीं देता। इसलिए बाहर बैठकर कोई क्या कहता है मैं इसकी परवाह नहीं करता क्योंकि वह उनकी राय है।’’

कोहली की 130 के आसपास के स्ट्राइक रेट के कारण आलोचना होती रही है लेकिन वह लोगों को यह याद दिलाने से नहीं चूके कि वह अपनी फ्रेंचाइजी और राष्ट्रीय टीम की तरफ से किस तरह की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। उन्होंने कहा,‘‘ जब आप स्वयं उस स्थिति में होते हैं तो आप जानते हैं कि मैच कैसे जीतना है। मैं लंबे समय से ऐसा करता आ रहा हूं।

ऐसा नहीं है कि जब मैं खेलता हूं तो अपनी टीम के लिए मैच नहीं जीतता हूं। मुझे गर्व है कि मैं परिस्थिति के अनुसार खेलता हूं।’’ कोहली अक्सर बीच के ओवरों में धीमे पड़ जाते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपनी तकनीक पर कायम रहते हैं और किसी तरह का ‘फैंसी शॉट’ खेलने से बचते हैं।

A chase masterclass 👏🏻👏🏻@imVkohli smashed a scintillating century in a successful run-chase for @RCBTweets and bagged the Player of the Match award 👌🏻👌🏻#TATAIPL | #SRHvRCBpic.twitter.com/Zg6GZD6sUY — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2023

उन्होंने कहा,‘‘ मैं उस तरह का खिलाड़ी नहीं हूं जो बहुत अधिक ‘फैंसी शॉट’ खेलता हो। हमें साल के 12 महीनों में खेलना होता है। मैं उन खिलाड़ियों में शामिल नहीं हूं जो ‘फैंसी शॉट’ खेल कर अपना विकेट इनाम में देता हो। आईपीएल के बाद हमें टेस्ट क्रिकेट में खेलना है। मुझे अपनी तकनीक पर कायम रहना होगा और अपनी टीम के लिए मैं जीतने के तरीके ढूंढने होंगे।’’