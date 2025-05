SRH vs KKR IPL 2025: दिल्ली में हेनरिक क्लासेन का जलवा, 37 गेंद में शतक, देखिए टॉप-5 लिस्ट

Highlights SRH vs KKR Live Score, IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 मार्च को छह विकेट पर 286 रन का स्कोर खड़ा किया था। SRH vs KKR Live Score, IPL 2025: आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक है। SRH vs KKR Live Score, IPL 2025: हेड ने अभिषेक शर्मा (32) के साथ पहले विकेट के लिए भी 92 रन जोड़े।

SRH vs KKR Live Score, IPL 2025: हेनरिक क्लासेन के तूफानी शतक और उनकी दो अर्धशतकीय साझेदारियों से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तीन विकेट पर 278 रन बनाए जो आईपीएल इतिहास का तीसरा सर्वश्रेष्ठ और मौजूदा सत्र का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर है। आईपीएल के इतिहास के चार सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर अब सनराइजर्स के नाम हैं। टीम ने 15 अप्रैल 2024 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ तीन विकेट पर 287 रन बनाए थे जो आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

SRH vs KKR Live Score, IPL 2025: आईपीएल में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)-

30 - क्रिस गेल (RCB) बनाम पीडब्ल्यूआई, बेंगलुरु, 2013

35 - वैभव सूर्यवंशी (RR) बनाम जीटी, जयपुर, 2025

37 - यूसुफ पठान (RR) बनाम एमआई, मुंबई बीएस, 2010

37 - हेनरिक क्लासेन (SRH) बनाम केकेआर, दिल्ली, 2025*

38 - डेविड मिलर (KXIP) बनाम आरसीबी, मोहाली, 2013।

पैट कमिंस की टीम ने मौजूदा सत्र में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 मार्च को छह विकेट पर 286 रन का स्कोर खड़ा किया था। क्लासेन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 39 गेंद में नौ छक्कों और सात चौकों से नाबाद 105 रन बनाने के अलावा हेड (76 रन, 40 गेंद, छह छक्के, छह चौके) और इशान किशन (29) के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे विकेट के लिए समान 83 रन की साझेदारी भी की।

हेड ने इससे पहले अभिषेक शर्मा (32) के साथ पहले विकेट के लिए भी 92 रन जोड़े। नाइट राइडर्स की ओर सुनील नारायण सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 42 रन देकर दो विकेट चटकाए। नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने अनुशासनहीनता दिखाते हुए 14 वाइड और एक नोबॉल फेंकी। वरुण चक्रवर्ती ने तीन ओवर में 54 जबकि एनरिच नोर्किया ने चार ओवर में 60 रन लुटाए जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिली।

कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद अभिषेक और हेड ने पावर प्ले में 79 रन जोड़कर सनराइजर्स को तूफानी शुरुआत दिलाई। हेड ने दूसरे ओवर में एनरिच नोर्किया पर छक्का जबकि अभिषेक ने दो चौके जड़े। हेड ने अगले ओवर में वैभव अरोड़ा पर दो छक्कों और एक चौके से 19 रन जुटाए।

हेड ने हर्षित राणा का स्वागत तीन चौकों के साथ किया और चौथे ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। अभिषेक ने नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर सुनील नारायण पर लगातार दो छक्के मारे लेकिन अगली गेंद पर डीप मिडविकेट पर रिंकू सिंह को कैच दे बैठे। उन्होंने 16 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के मारे।

ड ने आठवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती पर छक्के के साथ 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। क्लासेन ने चक्रवर्ती पर छक्के और नारायण पर चौके से शुरुआत की और बीच के ओवरों में रन गति कम नहीं होने दी। उन्होंने 10वें ओवर में चक्रवर्ती पर तीन चौके मारे और टीम का स्कोर एक विकेट पर 139 रन तक पहुंचाया।

क्लासेन ने आक्रामक रुख बरकरार रखते हुए आंद्रे रसेल पर छक्का जड़ने के बाद राणा की लगातार गेंदों पर दो छक्कों और एक चौके के साथ सिर्फ 17 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। हेड हालांकि नारायण पर छक्का जड़ने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर रसेल को कैच दे बैठे। क्लासेन ने नारायण पर लगातार दो छक्कों के साथ 15वें ओवर में टीम के रनों का दोहरा शतक पूरा किया।

किशन ने भी नोर्किया की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर तेवर दिखाए। क्लासेन ने 17वें ओवर में चक्रवर्ती पर दो छक्के जड़ने के बाद अगले ओवर में रसेल पर भी छक्का और चौका मारा। किशन हालांकि अगले ओवर में अरोड़ा की गेंद पर नोर्किया को कैच दे बैठे।

उन्होंने 20 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का मारा। क्लासेन ने अरोड़ा की गेंद पर दो रन के साथ 37 गेंद में शतक पूरा किया और मौजूदा सत्र में शतक जड़ने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी बने। यह आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक है।