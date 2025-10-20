स्पॉट फिक्सिंग प्रतिबंध, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने 39 वर्ष के बाएं हाथ स्पिनर आसिफ अफरीदी को उतारा

Spot-fixing ban: पाकिस्तान के नियमित स्पिनरों, बाएं हाथ के नोमान अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान के साथ मिलकर स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 20, 2025 14:08 IST2025-10-20T14:06:36+5:302025-10-20T14:08:27+5:30

file photo

Highlightsघरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के कारण एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया था।पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वापसी की अनुमति दे दी। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 94 रन से जीता था।

रावलपिंडीः पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सोमवार से यहां शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए 39 वर्ष के बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी को अपनी टीम में शामिल किया है। स्पॉट फिक्सिंग के लिए छह महीने का प्रतिबंध झेल चुके अफरीदी ने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। पाकिस्तान ने अबरार अहमद की जगह उन्हें प्राथमिकता दी है। वह पाकिस्तान के नियमित स्पिनरों, बाएं हाथ के नोमान अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान के साथ मिलकर स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

अफरीदी पर घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के कारण एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया था और छह महीने तक वह इस प्रतिबंध को झेलते रहे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वापसी की अनुमति दे दी। बोर्ड ने हालांकि उन पर लगे प्रतिबंध में ढील देने का कोई कारण नहीं बताया। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 94 रन से जीता था।

