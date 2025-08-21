एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा?, खेल मंत्रालय ने कहा-भारत-PAK के बीच नहीं होगी कोई द्विपक्षीय खेल सीरीज

मंत्रालय की इस नीति में कहा गया है, ‘‘पाकिस्तान से जुड़े खेल टूर्नामेंट के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार करने की उसकी समग्र नीति को दर्शाता है। ’’

August 21, 2025

Highlightsखेल प्रतियोगिताओं का संबंध है तो भारत की टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी। ना ही हम पाकिस्तान की टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे।कई देशों के टूर्नामेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

नई दिल्लीः खेल मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान कोई भी द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता नहीं खेलेंगे लेकिन देश की क्रिकेट टीम को अगले महीने कई टीमों के एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा। मंत्रालय ने भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संबंध में नयी नीति का अनावरण किया जिसे पाकिस्तान पर विशेष ध्यान रखकर बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मंत्रालय की इस नीति में कहा गया है, ‘‘पाकिस्तान से जुड़े खेल टूर्नामेंट के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार करने की उसकी समग्र नीति को दर्शाता है। ’’

इसके अनुसार, ‘‘जहां तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिताओं का संबंध है तो भारत की टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी। और ना ही हम पाकिस्तान की टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे। ’’ हालांकि कई देशों के टूर्नामेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

खेल मंत्रालय के सूत्र ने कहा, ‘‘हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि यह बहुपक्षीय टूर्नामेंट है। ’’ सूत्र ने कहा, ‘‘लेकिन पाकिस्तान को द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय सरजमीं पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन हम उन्हें बहुपक्षीय टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि हम ओलंपिक चार्टर का पालन करेंगे। "

