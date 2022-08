Rudi Koertzen Dies: 400 मैचों में अंपायरिंग, कार दुर्घटना में पूर्व अंपायर रूडी कर्टजन का निधन, सहवाग और युवराज सिंह ने याद किया

Highlights टक्कर में विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर रूडी कर्टजन और तीन अन्य लोगों की मौत हो गई। गोल्फ खेलने के बाद केप टाउन से घर ‘नेल्सन मंडेला बे’ लौट रहे थे। पूर्व अंपायर के बेटे जूनियर रूडी कर्टजन ने इस खबर की पुष्टि की।

Rudi Koertzen Dies: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर रूडी कर्टजन का मंगलवार को यहां के निकट रिवरडेल शहर में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। यह जानकारी एक स्थानीय वेबसाइट ने दी। वह 73 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह ने याद किया।

कर्टजन 1990 के दशक से 2010 तक क्रिकेट दुनिया के सबसे सम्मानित अंपायरों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करीब 400 मैचों में अंपायरिंग की है। ‘एलगोवा एफएम न्यूज’ की खबर के मुताबिक, ‘‘मंगलवार की सुबह रिवरडेल के पास आमने-सामने की टक्कर में विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर रूडी कर्टजन और तीन अन्य लोगों की मौत हो गई।

Tragic news of the sudden passing away of Rudi Koertzen. He was a gifted individual and one of the finest umpires the game has witnessed, known for his sharp decision making abilities.



My deepest condolences to his family and well wishers 🙏🏻 #RudiKoertzenpic.twitter.com/9mV1V09F7a — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 9, 2022

73 साल के कर्टजन सप्ताहांत गोल्फ खेलने के बाद केप टाउन से घर ‘नेल्सन मंडेला बे’ लौट रहे थे।’ इस पूर्व अंपायर के बेटे जूनियर रूडी कर्टजन ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने बताया, ‘‘ वह कुछ दोस्तों के साथ गोल्फ प्रतियोगिता में भाग लेने गये थे। उन्हें सोमवार को लौटना था लेकिन उन्होंने फिर एक और दौर का मैच खेलने का फैसला किया।’’

RIP Rudi Koertzen 💔



The umpire has sadly passed at the age of 73 and will be remembered for his iconic 'slow finger' 👆 pic.twitter.com/mFry06XOaP — England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 9, 2022

कर्टजन 2002 में आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) के एलीट पैनल के अंपायर बने थे और आठ वर्षों तक इसका हिस्सा रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 397 मैचों में मैदानी और तीसरे अंपायर की भूमिका निभाई। उन्होंने 128 टेस्ट, रिकॉर्ड 250 एकदिवसीय और 19 टी20 अंतरराष्ट्रीय में अंपायरिंग की है।

Vale Rudi Koertzen ! Om Shanti. Condolences to his family.



Had a great relation with him. Whenever I used to play a rash shot, he used to scold me saying, “Play sensibly, I want to watch your batting”.



One he wanted to buy a particular brand of cricket pads for his son (cont) pic.twitter.com/CSxtjGmKE9 — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 9, 2022

वह इस दौरान विवादों में भी घिरे। उन्होंने नियमों की गलत व्याख्या कर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच 2007 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच को कम रोशनी में भी जारी रखा। आईसीसी ने इसके बाद उन्हें टी20 विश्व कप के पहले सत्र में अंपायर नहीं रखा था। इस विश्व कप को उनके देश में ही खेला गया था।