SAWU19 vs IWU19 2022: भारतीय टीम ने किया कमाल, दक्षिण अफ्रीका को 54 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली

Highlights आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप के लिये अहम मानी जा रही है। सहरावत और तिवारी ने 74 गेंद में 70 रन की साझेदारी की। श्वेता सहरावत और सौम्या तिवारी ने क्रमश: 39 और 46 गेंदों में 40 . 40 रन बनाये।

South Africa Women U19 vs India Women U19, 1st T20 2022: भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को पहले टी20 मैच में 54 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में बढ़त बना ली। यह सीरीज दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी तक होने वाले आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप के लिये अहम मानी जा रही है।

सलामी बल्लेबाज श्वेता सहरावत और सौम्या तिवारी ने क्रमश: 39 और 46 गेंदों में 40 . 40 रन बनाये। पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर भारत ने पांच विकेट पर 137 रन बनाये। कप्तान शेफाली वर्मा हालांकि पहली ही गेंद पर आउट हो गई थी जिसके बाद सहरावत और तिवारी ने 74 गेंद में 70 रन की साझेदारी की।

Match-Day Ready ✅#TeamIndia Women U19 all set to take on South Africa Women U19 in the 5⃣-Match T20I series at the Tuks Oval, Pretoria starting today! 👌🏻👌🏻 #SAvIND



South Africa opt to field first in the first T20I.



Follow the match ▶️ https://t.co/RA81XZ76bFpic.twitter.com/IEbMC40Vv9