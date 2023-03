SA vs WI 2023: दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर वेस्टइंडीज ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की, तेज गेंदबाज ने 19वें ओवर में तीन विकेट लेकर पासा पलटा

Highlights जोसेफ ने 19वें ओवर में तीन विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया। जॉनसन चार्ल्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार मिला। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी दो ओवर में जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी।

South Africa vs West Indies, 3rd T20I 2023: आखिरकार वेस्टइंडीज ने बाजी मार ली। दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। अल्जारी जोसेफ को प्लेयर ऑफ द मैच और जॉनसन चार्ल्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार मिला।

अल्जारी जोसेफ ने अंतर पैदा किया। उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और दक्षिण अफ्रीका को काफी नुकसान हुआ। विंडीज को ओस और कुछ खराब क्षेत्ररक्षण के साथ-साथ 11 वाइड उपहार में मिली। जोसेफ ने 19वें ओवर में तीन विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया।

West Indies celebrated their T20I series win against South Africa in style 🎉 pic.twitter.com/n7vKxUA79K — ICC (@ICC) March 29, 2023

जिससे वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की सीरीज के आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। जोसेफ ने मंगलवार को यहां चार ओवर में 40 रन देकर पांच विकेट लिये जिससे वेस्टइंडीज की टीम आठ विकेट 220 रन बनाने के बाद लक्ष्य का बचाव करने में सफल रही।

सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स की 44 गेंद में 83 रन की ताबड़तोड़ पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य का पीछा करते हुए छह विकेट पर 213 रन ही बना सका। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी दो ओवर में जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी। जोसेफ ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर हेंड्रिक्स को आउट किया।

Alzarri Joseph picked up his first five-wicket haul in T20Is and helped West Indies secure a brilliant series win against South Africa 🙌#SAvWIpic.twitter.com/cVnpQtqG5L — ICC (@ICC) March 29, 2023

क्रीज पर आये हेनरिच क्लासेन ने अपनी पहली गेंद पर छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद पर जोसेफ ने उन्हें चलता कर दिया। ओवर की पांचवीं गेंद पर जोसेफ ने वेन पार्नेल को आउट कर मैच का रुख वेस्टइंडीज की ओर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका कप्तान एडेन मार्कराम (18 गेंद में नाबाद 35) ने आखिरी ओवर में रेमोन रिफर के खिलाफ तीन चौके जड़ 18 रन बटोरे लेकिन टीम लक्ष्य से दूर रह गयी।

जोसेफ से इससे पहले क्विंटन डिकॉक (21 गेंद में 21 रन) और डेविड मिलर (11 गेंद में 11 रन) के भी विकेट चटकाये। हेंड्रिक्स ने 44 गेंद की पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाने के अलावा पहले विकेट के लिए डिकॉक के साथ 32, दूसरे विकेट के लिए राइली रूसो (21 गेंद में 42 रन) के साथ 80 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी।

A thrilling victory for the West Indies in the third T20I has helped them clinch the series 2-1 against South Africa 🙌#SAvWI | 📝 https://t.co/1moH3039YOpic.twitter.com/xSFGoudgjh — ICC (@ICC) March 28, 2023

इससे पहले वेस्टइंडीज ने रोमारियो शेफर्ड (22 गेंद में नाबाद 44 रन) और जोसेफ (नौ गेंद में नाबाद 14) के बीच नौवें विकेट के लिए 59 रन की अटूट साझेदारी के दम पर आठ विकेट पर 220 रन का लक्ष्य खड़ा किया। टीम 161 रन पर आठवां विकेट गंवाने के बाद मुश्किल में थी लेकिन शेफर्ड ने दो चौके और तीन छक्के लगाकर उसे मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

वेस्टइंडीज के लिए निकोलस पूरन ने 19 गेंद में दो चौके और चार छक्के की मदद से 41 और सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने 25 गेंद में चार चौके और दो छक्के की मदद से 36 रन की पारी खेली। श्रृंखला का पहला मैच वेस्टइंडीज ने जीता था जबकि दूसरे मुकाबले को दक्षिण अफ्रीका ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने नाम किया था।