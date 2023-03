South Africa vs West Indies 2023: आईपीएल से पहले इस खिलाड़ी ने चौके और छक्के की झड़ी लगाई, अकेले वेस्टइंडीज टीम पर भारी

Highlights सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। दूसरे मैच को वेस्टइंडीज ने जीता था। हेनरिच क्लासेन ने 10 दिन पहले जमकर बल्ले से तबाही मचाई। वेस्टइंडीज बॉलर पर टूट पड़े।

South Africa vs West Indies 2023: आईपीएल 2023 आगाज 31 मार्च से हो रहा है। सभी 10 टीम के खिलाड़ी अभ्यास से जुड़ गए हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन ने 10 दिन पहले जमकर बल्ले से तबाही मचाई। वेस्टइंडीज बॉलर पर टूट पड़े।

हेनरिच क्लासेन ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे। हेनरिच ने केवल 61 गेंद में तबाही मचाई। 15 चौके और 5 छक्के की मदद से 119 नाबाद पारी खेली और टीम को सीरीज पर बराबरी पर ले आया। तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबरी पर छूटी। पहला मैच रद्द हो गया था और दूसरा वनडे वेस्टइंडीज ने जीता था।

🚨 Record breakers!



South Africa win the third and final ODI after a stellar performance by Heinrich Klaasen chasing down 261 runs in just 29.3 overs 🤯



Details 👇https://t.co/YieLVt6zEp#SAvWIpic.twitter.com/Qcu3zxFmMS — ICC (@ICC) March 22, 2023

हेनरिच क्लासेन को प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वेस्टइंडीज खिलाड़ी साई होप को भी प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार मिला। क्लासेन ने 61 गेंद की तूफानी पारी में 15 चौके और पांच छक्के जड़े। उन्होंने महज 54 गेंद में करियर का दूसरा शतक पूरा किया।

उन्होंने 30वें ओवर की शुरुआती तीन गेंदों पर छक्का और दो चौके लगाकर 123 गेंद बाकी रहते टीम को जीत दिला दी। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज की पारी को 48.2 ओवर में 260 रन पर समेटने के बाद आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।

South Africa win the third and final ODI to level the series after Heinrich Klaasen's outstanding knock 👌#SAvWI | 📝 https://t.co/etBFJDfBOJpic.twitter.com/A5fnWOFDQR — ICC (@ICC) March 21, 2023

दक्षिण अफ्रीका ने लिये मार्को जानसेन, ब्योर्न फोर्टुइन और गेराल्ड कोएट्जे ने दो- दो विकेट लिये। वेस्टइंडीज के लिए सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने 72 रन बनाए। टीम के लिए निकोलस पूरन (39) और जेसन होल्डर (36) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाये। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही।

South Africa created a new record during their spectacular run-chase in Potchefstroom to level the ODI series



Details 👇#SAvWIhttps://t.co/YieLVt6zEp — ICC (@ICC) March 21, 2023

रायन रिकेल्टन, टोनी डी जोरजी, रासी वैन डेर डूसन और कार्यवाहक कप्तान एडेन मार्कराम 87 रन तक पवेलियन लौट गये थे। क्लासेन ने इसके बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ मन मुताबिक रन बनाये। उन्होंने डेविड मिलर (17) के साथ 55 रन की साझेदारी की और फिर जानसेन (43) के साथ 62 गेंदों पर 103 रन की साझेदारी कर दक्षिण अफ्रीका की जीत सुनिश्चित कर दी। वेस्टइंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ ने 50 रन देकर तीन विकेट लिये।