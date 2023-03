South Africa vs West Indies, 1st T20I 2023: कप्तान पॉवेल का धमाका, 18 गेंद में 43 रन, अफ्रीकी बॉलर पर छक्के की बरसात, लगाए पांच, इंडीज की जीत

Highlights डेविड मिलर ने 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को 132 रनों का लक्ष्य देने में मदद की। वेस्टइंडीज के टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला करने के बाद दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का जिम्मा सौंपा गया है। जवाब में वेस्टइंडीज ने 3 गेंद पहले बाजी मार ली।

South Africa vs West Indies, 1st T20I 2023: वेस्टइंडीज की टीम 3 विकेट से बाजी मार ली। वेस्टइंडीज ने अपने कप्तान रोवमैन पॉवेल की नाबाद 43 रन की पारी की मदद से रोमांचक जीत दर्ज की। इससे पहले डेविड मिलर ने 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को 132 रनों का लक्ष्य देने में मदद की।

West Indies seal a tense win in Centurion after skipper Rovman Powell's stunning knock! 👌 #SAvWI | https://t.co/ciAHyQmqi9 pic.twitter.com/bMxgMf7OEq

वेस्टइंडीज के टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला करने के बाद दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का जिम्मा सौंपा गया है। 2 घंटे से अधिक की बारिश की देरी से हुई। 11 ओवर का खेल कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका ने 11 ओवर में 8 विकेट पर 131 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 3 गेंद पहले बाजी मार ली।

तीन मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम 1-0 से आगे हो गई। दूसरा मैच 26 मार्च को खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पॉवेल का प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। फैंस को मजा ही आ गया। बारिश के कारण शुरुआत में देरी हुई और फैंस को दोगुना मजा आ गया। रोवमैन पॉवेल थे जिन्होंने 18 गेंदों में 43 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई।

South Africa rack up 60 runs off the last three overs! 😯#SAvWI | https://t.co/ciAHyQmY7Hpic.twitter.com/C1FQ5Yemx1