South Africa vs Sri Lanka World Cup 2023: श्रीलंका बॉलर पर टूट पड़े मार्कराम, डुसेन और कॉक, दिल्ली में रनों की बारिश, रिकॉर्ड ध्वस्त

Highlights क्विंटन डिकॉक (100), रासी वान डेर डुसेन (108) और एडेन मार्कराम (106) ने शतक जमाए। विश्व कप के मैच में शनिवार को यहां पांच विकेट पर 428 रन बनाए। श्रीलंका की टीम आज बेबस नजर आई।

South Africa vs Sri Lanka World Cup 2023: श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका टॉस जीतकर मात खा गए। क्विंटन डी कॉक ने 83 गेंद, रैसी वैन डेर डुसेन ने 107 गेंद और एडेन मार्कराम ने 49 गेंद में शतक ठोंक डाला। सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मार्कराम ने विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया है।

31 - एबी डिविलियर्स बनाम वेस्टइंडीज, जोबर्ग, 2015

44 - मार्क बाउचर बनाम ZIM, पोटचेफस्ट्रूम, 2006

49 - एडेन मार्कराम बनाम एसएल, दिल्ली, 2023*

52 - एबी डिविलियर्स बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी 2015।

