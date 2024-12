South Africa vs Pakistan, 2nd T20I: 10 छक्के, 7 चौके, 63 गेंद और 117 रन?, कमाल की पारी, 3 गेंद पहले पाकिस्तान को हराया, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 2-0 से आगे

Highlights सईम अयूब के 57 गेंद पर नाबाद 98 रन की मदद से पांच विकेट पर 206 रन बनाये थे। शतक पूरा नहीं कर सके, पारी की आखिरी नौ गेंद खेलने का मौका ही नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की श्रृंखला एक मैच बाकी रहते 2 . 0 से अपने नाम कर ली।

South Africa vs Pakistan, 2nd T20I: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को तीन गेंद बाकी रहते सात विकेट से हराकर दो साल से अधिक समय में पहली बार टी20 श्रृंखला जीत ली । सलामी बल्लेबाज रीजा हेंडरिक्स ने 63 गेंद में 117 रन बनाये जिससे मेजबान टीम ने 206 रन के लक्ष्य के जवाब में तीन विकेट पर 210 रन बना लिये। इससे पहले पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज सईम अयूब के 57 गेंद पर नाबाद 98 रन की मदद से पांच विकेट पर 206 रन बनाये थे। अयूब बदकिस्मत रहे कि अपना शतक पूरा नहीं कर सके चूंकि पारी की आखिरी नौ गेंद उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला।

Saim Ayub's unbeaten 98 propels Pakistan to their highest T20I score against the Proteas 👌



📝#SAvPAK: https://t.co/nCvlCUpvSgpic.twitter.com/2ImRmiL4TQ— ICC (@ICC) December 13, 2024