South Africa vs Pakistan, 2nd ODI: घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका को हराया?, 1 मैच पहले सीरीज पर पाकिस्तान ने 2-0 से कब्जा?, बाबर, रिजवान और गुलाम ने बनाए 216 रन

Highlights South Africa vs Pakistan, 2nd ODI: विदेशी सरजमीं पर लगातार दूसरी वनडे सीरीज जीत ली। South Africa vs Pakistan, 2nd ODI: पाकिस्तान के लिए अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेट चटकाए। South Africa vs Pakistan, 2nd ODI: 3 ओवर में 3 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी का अंत किया।

South Africa vs Pakistan, 2nd ODI: पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका को मात दी। विदेशी सरजमीं पर लगातार दूसरी वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया। बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान और हरफनमौला कामरान गुलाम ने मिलकर 216 रन बनाए और इस दौरान 18 चौके और 8 छक्के मारे। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 81 रन से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराने के बाद पाकिस्तान ने एक मैच बाकी रहते दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से मात दी।

An historic series triumph for Pakistan as they continue to build momentum ahead of their Champions Trophy defence 💪



Details 👇https://t.co/opq0Cb7qKi— ICC (@ICC) December 20, 2024

बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान और हरफनमौला कामरान गुलाम के अर्धशतकों की मदद से पाकिस्तानी टीम ने 329 रन बनाये। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 44वें ओवर में 248 रन पर आउट हो गई । हेनरिच क्लासेन ने 97 रन बनाये। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने तीन ओवर में तीन विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी का अंत किया।

पाकिस्तानी टीम फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रही है और लगातार दो अच्छी जीत से उसका मनोबल बढ़ेगा। पाकिस्तान के लिये अच्छी बात बाबर का फॉर्म में लौटना भी रही, जिन्होंने मई के बाद किसी भी प्रारूप में पहला अर्धशतक जड़ते हुए 95 गेंद में 73 रन बनाये। पिछले 13 महीने में वनडे में यह उनका पहला अर्धशतक है।

रिजवान 82 गेंद में 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं गुलाम ने 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और वह 32 गेंद में 63 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका ने चार कैच टपकाये जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने आखिरी दस ओवरों में 105 रन बना डाले।

दक्षिण अफ्रीका ने 330 रन के लक्ष्य के जवाब में अच्छी शुरुआत की लेकिन स्पिनर अबरार अहमद और अनियमित स्पिनर सलमान आगा ने शीर्ष क्रम के तीन विकेट लेकर मेजबान टीम को करारे झटके दिये । क्लासेन को छोड़कर कोई बल्लेबाज टिक नहीं सका। पाकिस्तान के लिये अफरीदी ने चार और नसीम शाह ने तीन विकेट चटकाये।