SA vs Eng 2023: दक्षिण अफ्रीका टीम क्लीन स्वीप से चूकी, सीरीज 2-1 से अपने नाम किया, इंग्लैंड ने अंतिम मैच में 59 रन से हराया, 5 मैचों की हार का सिलसिला टूटा

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को मैन ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। तीसरे मैच में कप्तान जोस ने 131 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के हैं।

South Africa vs England, 3rd ODI 2023: आखिरकार टी20 चैंपियन इंग्लैंड टीम ने अंतिम मैच जीतकर लाज बचा ली। इंग्लैंड ने अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को 59 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम किया।

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को मैन ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। इंग्लैंड ने अंत में इसे आराम से जीत लिया, जिससे उनकी 5 मैचों की हार का सिलसिला टूट गया है। तीसरे मैच में कप्तान जोस ने 131 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के हैं।

डेविड मलान ने भी 118 रन बनाए। मलान ने 114 गेंद का सामना किया, जिसमें 7 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। जोफ्रा आर्चर ने 9.1 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 40 रन देकर 6 विकेट निकाले। तीन मैचों की श्रृंखला को पहली ही गंवा चुकी इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में भी 14 रन पर तीन विकेट खोकर मुसीबत में थी लेकिन सलामी बल्लेबाज मलान की 118 और बटलर की 131 रन की पारियों और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 232 रन की साझेदारी के दम पर उसने सात विकेट पर 346 रन बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 43.1 ओवर में 287 रन पर आउट कर दिया।

आर्चर ने दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष और मध्यक्रम के बल्लेबाजों को चलता किया। उन्होंने 9.1 ओवर में 40 रन देकर छह विकेट चटकाये। आर्चर ने दक्षिण अफ्रीका के आखिरी बल्लेबाज तबरेज शम्सी को बोल्ड कर टीम की जीत पर मुहर लगाई।

दक्षिण अफ्रीका इस साल भारत में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप के लिए स्वत: क्वालीफाइंग हासिल करने से अब भी बाहर है और उसे हर मैच में जीत की जरूरत है। टीम के पास स्वत: क्वालीफिकेशन हासिल करने के लिए नीदरलैंड के खिलाफ दो वनडे बाकी हैं। इंग्लैंड ने इस विश्व कप के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है।

जेसन रॉय (1), बेन डकेट (0) और हैरी ब्रूक (6) के सस्ते में पवेलियन लौटने के बाद मलान और बटलर ने शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी के बाद आक्रामक तेवर अपनाते हुए दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को हावी होने का मौका नहीं दिया। मलान ने 114 गेंद की पारी में सात चौके और छह छक्के जबकि बटलर ने 127 गेंद की पारी में छह चौके और सात छक्के जड़े।

मोईन अली ने इसके बाद 23 गेंद में दो चौके और चार छक्के की मदद से 43 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली जिससे इंग्लैंड ने इस मैदान का सर्वोच्च एकदिवसीय स्कोर बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था। श्रीलंका ने 2012 में पांच विकेट पर 304 रन बनाये थे। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में कगिसो रबाडा और एनरिच नॉर्किया को विश्राम दिया था।

लुंगी एनगिडी ने 62 रन देकर चार विकेट के साथ टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। कोहनी और पीठ की चोटों के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहे आर्चर ने इस श्रृंखला के पहले मुकाबले से वापसी की। उन्होंने रासी वैन डेर डूसन (05), एडेन मार्कराम (39), डेविड मिलर (13) और दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हेनरिक क्लासेन (80) के अहम विकेट झटके।