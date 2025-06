South Africa vs Australia, Final 2025: 169 रन पीछे दक्षिण अफ्रीका, सस्ते में निपटे ऐडन मारक्रम, रेयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और वियान मुल्डर

Highlights शुरुआत खराब रही और उसने 43 रन तक चार विकेट गंवा दिए। डेविड बेडिंघम आठ जबकि कप्तान तेम्बा बावुमा तीन रन बनाकर खेल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की टीम अब भी ऑस्ट्रेलिया से 169 रन से पीछे है।

South Africa vs Australia, Final 2025: तेज गेंदबाजों कागिसो रबाडा (51 रन पर पांच विकेट) और मार्को यानसेन (49 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को 212 रन पर समेटने के बाद दक्षिण अफ्रीका की भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले दिन बुधवार को यहां शुरुआत खराब रही और उसने 43 रन तक चार विकेट गंवा दिए। मिचेल स्टार्क (10 रन पर दो विकेट) ने दोनों सलामी बल्लेबाजों ऐडन मारक्रम (00) और रेयान रिकेल्टन (16) को जल्दी पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दिलाई।

