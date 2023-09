South Africa vs Australia, 4th ODI 2023: 26 चौके और छक्के, पहली 25 गेंद में 24 रन बनाए और अगली 58 गेंदों में 150 रन, क्या पारी है...

Highlights हेनरिक क्लासेन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 252 रन पर आउट हो गई। 17 सितंबर को निर्णायक मैच खेला जाएगा।

South Africa vs Australia, 4th ODI 2023: क्या पारी है। बेमिसाल। इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हेनरिक क्लासेन ने गजब की पारी खेली। कंगारू बॉलर पर टूट पड़े। पहली 25 गेंद में 24 रन बनाए और अगली 58 गेंदों में 150 रन। लंबे समय में सबसे अच्छी हिटिंग देखी गई।

What an innings, Heinrich Klaasen , first 25 balls 24 runs, next 58 balls 150.



The best hitting i have seen in a long long time. #AUSvsSApic.twitter.com/wQQ5Ky79Sm — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 15, 2023

मध्यक्रम के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पांच विकेट पर 416 रन का विशाल स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 252 रन पर आउट हो गई और 164 रन से हार का सामना करना पड़ा। 17 सितंबर को निर्णायक मैच खेला जाएगा।

Alex Carey falls for 99 and South Africa pull off a brilliant win to level the series 😯#SAvAUS | 📝: https://t.co/B44MFago3Fpic.twitter.com/dYuR7E6HHz — ICC (@ICC) September 15, 2023

क्लासेन ने पारी की अंतिम गेंद पर आउट होने से पहले 83 गेंदों पर 174 रन की धमाकेदार पारी खेली जिससे दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां पांच विकेट पर 416 रन का विशाल स्कोर बनाया।

A series of records were broken as South Africa put on a statement performance with the bat against Australia in the fourth ODI 😯#SAvAUShttps://t.co/eiiHRSODoL — ICC (@ICC) September 15, 2023

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे क्लासेन ने अपनी पारी में 13 चौके और 13 छक्के लगाए, जिससे वह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वनडे में चौथी सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने में सफल रहे। क्लासेन को मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर नाथन एलिस ने सीमा रेखा पर कैच किया लेकिन तब तक वह दक्षिण अफ्रीका को वनडे में अपने तीसरे सर्वोच्च स्कोर तक पहुंचा चुके थे।

A stunning partnership between Heinrich Klaasen and David Miller has given South Africa a 400-plus total 🤩#SAvAUS | 📝: https://t.co/4TOQIH5jarpic.twitter.com/6rzaG25GfC — ICC (@ICC) September 15, 2023

क्लासेन ने डेविड मिलर (45 गेंदों पर नाबाद 82 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 222 रन की साझेदारी की। इन दोनों के अलावा रासी वान डर डुसेन ने 62 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड ने 79 रन देकर दो विकेट लिए।

A hundred off just 57 balls!



Heinrich Klaasen is in some form 🔥#SAvAUS | 📝: https://t.co/UVWnF0hAqxpic.twitter.com/LpP39ORkP0 — ICC (@ICC) September 15, 2023

लेग स्पिनर एडम जंपा खर्चीले साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में 113 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका की पारी में कुल 20 छक्के लगे जिनमें से नौ छक्के जंपा की गेंदों पर लगे। पांचवा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा।