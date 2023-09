South Africa vs Australia, 3rd T20I  2023: तीन मैच, 186 रन और 100 गेंद, कप्तान मार्श का धमाका, इस पुरस्कार से सम्मानित

Highlights कप्तान मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। ट्रेविस हेड को अंतिम मैच में शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार तरीके से सीरीज का अंत किया।

South Africa vs Australia, 3rd T20I 2023: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका का सूपड़ा साफ कर दिया। तीन मैच की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। कप्तान मिशेल मार्श ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और तीन मैच में 186 रन बनाए और 100 गेंद का सामना किया।

Player of the series for #SAvAUS T20Is 🏅



Captaincy agrees with Mitchell Marsh 🔥 pic.twitter.com/gYBTxNnEV3 — ICC (@ICC) September 4, 2023

कप्तान मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। ट्रेविस हेड को अंतिम मैच में शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार तरीके से सीरीज का अंत किया। सीन एबट की तूफानी गेंदबाजी के बाद ट्रेविस हेड के अर्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को पांच विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

दक्षिण अफ्रीका के 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने हेड की 48 गेंद में आठ चौकों और छह छक्कों से 91 रन की पारी से 13 गेंद शेष रहते पांच विकेट 191 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। हेड ने जोश इंग्लिस (22 गेंद में 42 रन, एक चौका, चार छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी करने के अलावा मार्कस स्टोइनिस (21 गेंद में नाबाद 37, दो चौके, तीन छक्के) के साथ चौथे विकेट के लिए 58 रन जोड़े।

Some ominous performances from Australia's white-ball players just weeks out from the start of the @cricketworldcup 😲



Details 👇https://t.co/DaAfjC0FI6 — ICC (@ICC) September 4, 2023

इससे पहले एबट (31 रन पर चार विकेट) और स्टोइनिस (39 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की टीम आठ विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे दक्षिण अफ्रीका को स्टोइनिस ने लगातार ओवरों में तेंबा बावुमा (00) और मैथ्यू ब्रीट्ज्के (05) को आउट करके शुरुआती झटके दिए।

सलामी बल्लेबाज रीजा हैंड्रिक्स (42) और कप्तान ऐडन मार्कराम (41) ने तीसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़कर पारी को संभाला। डोनोवन फरेरा ने 21 गेंद में एक चौके और पांच छक्के से 48 रन की पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को 200 रन के करीब पहुंचाया।