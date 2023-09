South Africa vs Australia, 3rd ODI 2023: मार्कराम का कारनामा, चौके और छक्के की बरसात, 74 गेंद और 102 रन, ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से हराया, सीरीज में कंगारू 2-1 से आगे

Highlights पांच मैचों की सीरीज में अपनी उम्मीदें जीवंत रखी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है। एडेन मार्कराम के शानदार शतक की मदद से 338 रन का मजबूत स्कोर बनाया।

South Africa vs Australia, 3rd ODI 2023: आखिरकार प्रोटियाज़ को जीत नसीब हुई। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे वनडे में शानदार कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से हराया। पांच मैचों की सीरीज में अपनी उम्मीदें जीवंत रखी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है।

दक्षिण अफ्रीका ने डी कॉक के तूफानी 82 रन और एडेन मार्कराम के शानदार शतक की मदद से 338 रन का मजबूत स्कोर बनाया। एडेन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 338 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 34.3 ओवर में 227 रन पर आउट हो गई।

