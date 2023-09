South Africa vs Australia, 2nd T20I 2023: पहली बार कप्तानी करते जीत ली सीरीज, ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे, दो मैच में मार्श का धमाका, 171 नाबाद रन और 88 गेंद

Highlights तीसरा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा। दो मैच में 88 गेंद का सांमना कर 171 नाबाद की पारी खेल चुके हैं। पहले मैच में 92 और दूसरे मैच में 76 नाबाद पारी खेली हैं।

South Africa vs Australia, 2nd T20I 2023: कप्तान मिशेल मार्श ने शानदार तरीके से पहली बार कप्तानी कर सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली। आरोन फिंच के बाद मार्श को पहली बार कप्तानी दी गई और शानदार तरीके से अंजाम दिया। तीसरा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा।

दो मैच में 88 गेंद का सांमना कर 171 नाबाद की पारी खेल चुके हैं। पहले मैच में 92 और दूसरे मैच में 76 नाबाद पारी खेली हैं। कंगारू ने सीरीज पर 2-0 की बढ़त ले ली। 8 विकेट की जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक और ज़बरदस्त प्रदर्शन। मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल मार्श ने धांसू प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया ने 31 गेंद शेष रहते हुए भारी जीत हासिल की।

