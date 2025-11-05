Highlightsपहला टेस्ट 14 नवंवर से कोलकाता में खेला जाएगा।दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम का चयन किया है।
मुंबईः अजित अगरकर की अगुवाई में सीनियर चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम का चयन किया है। पहला टेस्ट 14 नवंवर से कोलकाता में शुरू होगी और दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला है। ऋषभ पंत की वापसी हुई है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा करते हुए ऋषभ पंत को अपनी टेस्ट टीम में वापस शामिल कर लिया है। तेज गेंदबाज आकाश दीप भी टेस्ट टीम में लौटे, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह लेंगे।
South Africa tour of India, 2025: भारत की टेस्ट टीम-
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप।
पंत, जो हाल ही में इंग्लैंड में चोटिल होने के बाद वेस्टइंडीज श्रृंखला से बाहर रहे थे, ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार दिवसीय मैच में भारत ए की अगुवाई करते हुए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। पंत ने उम्मीद के मुताबिक 15 सदस्यीय टीम में एन जगदीशन की जगह ली। वेस्टइंडीज सीरीज से एकमात्र अन्य बदलाव आकाश दीप की वापसी है, जो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आए हैं।
दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ राजकोट में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ए की टीम
एकदिवसीय टीम के लिए भारत ए की टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)