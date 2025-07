South Africa tour of Australia 2025: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 मैचों की सीरीज, खूंखार खिलाड़ी की एंट्री, इस प्लेयर को बनाया कप्तान, देखिए शेयडूल और लिस्ट

Highlights South Africa tour of Australia 2025: व्यस्त घरेलू सत्र से पहले आराम दिया जा रहा है। South Africa tour of Australia 2025: पाँच मैचों की टी20I सीरीज के लिए नहीं चुना गया था। South Africa tour of Australia 2025: ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से जीता था।

South Africa tour of Australia 2025: ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 6 मैच खेलना है। इस सीरीज में 3 टी20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। हेड और हेज़लवुड दोनों को हाल ही में कैरिबियन में संपन्न पाँच मैचों की टी20I सीरीज के लिए नहीं चुना गया था। ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से जीता था। वेस्टइंडीज के खिलाफ उस सीरीज के लिए मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस पर भी विचार नहीं किया गया था और व्यस्त घरेलू सत्र से पहले उन्हें आराम दिया जा रहा है।

South Africa tour of Australia 2025: टी20 टीम-

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, एडम ज़म्पा।

South Africa tour of Australia 2025: वनडे टीम-

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, लांस मॉरिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, एडम ज़म्पा।

South Africa tour of Australia 2025: मैच विवरण-

10 अगस्त, पहला टी20 मैच, मारारा क्रिकेट ग्राउंड, डार्विन

12 अगस्त, दूसरा टी20 मैच, मारारा क्रिकेट ग्राउंड, डार्विन

16 अगस्त, तीसरा टी20 मैच, कैज़लीज़ स्टेडियम, केर्न्स।

19 अगस्त, पहला वनडे, कैज़लीज़ स्टेडियम, केर्न्स

22 अगस्त, दूसरा वनडे, ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके

24 अगस्त, तीसरा वनडे, ग्रेट बैरियर रीफ, एरिना, मैके।

कमिंस की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप, मिशेल मार्श दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय टीम की भी कमान संभालेंगे। स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के हाल ही में संन्यास लिया है। चयनकर्ताओं ने मिशेल ओवेन को 50 ओवरों की टीम में पहली बार शामिल किया है और कैमरन ग्रीन को फिर से टीम में शामिल किया गया है।

टेस्ट एकादश से बाहर किए जाने के बावजूद मार्नस लाबुशेन एकदिवसीय टीम में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। मैथ्यू शॉर्ट को चुना गया है। जेवियर बार्टलेट और लांस मॉरिस की वापसी के बाद सीन एबॉट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, तनवीर संघा, कूपर कोनोली और आरोन हार्डी को वनडे टीम में नहीं चुना गया है। चयनकर्ताओं ने टी20 टीम को घटाकर 14 कर दिया है।

हेड और हेज़लवुड के लिए जगह बनाने हेतु फ्रेजर-मैकगर्क, हार्डी, कोनोली और बार्टलेट को टीम से बाहर रखा गया है। यह सीरीज 10 अगस्त से शुरू होगी और शुरुआती दो टी20 मैच डार्विन में खेले जाएँगे। दक्षिण अफ्रीका का दौरा मैके में दो और वनडे मैचों के साथ समाप्त होने से पहले, अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय और पहला वनडे केर्न्स में खेला जाएगा।