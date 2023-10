World Cup 2023: नीदरलैंड से मिली हार पर दक्षिण अफ्रीका कोच रॉब वाल्टर का बयान

Highlights SA vs NED Highlights: नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 38 रनों से हराया वॉल्टर ने कहा खराब शुरूआत का हमें खामियाजा भुगतना पड़ा चार दिन पहले हम बेहतरीन खेल रहे थे लेकिन इस मैच में नहीं खेल सके

ICC World Cup 2023 South Africa vs Netherlands: दक्षिण अफ्रीका के कोच रॉब वॉल्टर ने विश्व कप में नीदरलैंड के हाथों 38 रन से अप्रत्याशित हार के लिये डैथ ओवरों में खराब गेंदबाजी और बल्लेबाजी में खराब शुरूआत को दोषी ठहराया है । नीदरलैंड ने वर्षाबाधित मैच में सात विकेट 140 रन पर गंवाने के बाद आठ विकेट पर 245 रन बनाये।

जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 42 . 5 ओवर में 207 रन पर आउट हो गई । इससे पहले अफगानिस्तान ने दिल्ली में गत चैम्पियन इंग्लैंड को 69 रन से हराया था । वॉल्टर ने मैच के बाद कहा ,‘‘ सात विकेट 140 रन पर लेने के बाद मैच पर नियंत्रण हो जाना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं कर पाना निराशाजनक है । उसके बाद से मैच हमारे हाथ से निकल गया।’’

