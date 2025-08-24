SA20 Pretoria Capitals: इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट की जगह लेंगे सौरव गांगुली, एसए20 टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स से जुड़े

SA20 Pretoria Capitals: बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया था। प्रिटोरिया कैपिटल्स का स्वामित्व जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के पास है जो दिल्ली कैपिटल्स का सह-मालिक है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 24, 2025 17:28 IST2025-08-24T17:25:45+5:302025-08-24T17:28:35+5:30

Sourav Ganguly appointed head coach of SA20 side Pretoria Capitals Ganguly replace former England batsman Jonathan Trott | SA20 Pretoria Capitals: इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट की जगह लेंगे सौरव गांगुली, एसए20 टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स से जुड़े

file photo

googleNewsNext
Highlightsपहली बार होगा जब गांगुली किसी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच होंगे।2018 और 2019 के बीच गांगुली आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के टीम निदेशक थे। छह टीमों की टी20 लीग तालिका में पांचवें स्थान पर रही।

SA20 Pretoria Capitals: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को रविवार को 2026 सत्र से पहले एसए20 टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। यह किसी टीम का मुख्य कोच बनने का उनका पहला कार्यकाल होगा। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष गांगुली इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट की जगह लेंगे जिनके पद छोड़ने की घोषणा शनिवार को की गई थी। सेंचुरियन स्थित फ्रेंचाइजी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘हमें सौरव गांगुली को अपना नया मुख्य कोच घोषित करते हुए बेहद खुशी हो रही है। ’’ यह पहली बार होगा जब गांगुली किसी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच होंगे।

2018 और 2019 के बीच गांगुली आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के टीम निदेशक थे। बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया था। प्रिटोरिया कैपिटल्स का स्वामित्व जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के पास है जो दिल्ली कैपिटल्स का सह-मालिक है।

गांगुली को पिछले साल जेएसडब्ल्यू का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया था। ट्रॉट को एसए20 के 2025 सत्र से पहले मुख्य कोच नियुक्त किया गया था लेकिन फ्रेंचाइजी 10 ग्रुप मैचों में से केवल दो जीत के साथ नॉक-आउट में पहुंचने में विफल रही और छह टीमों की टी20 लीग तालिका में पांचवें स्थान पर रही।

Open in app
टॅग्स :Delhi CapitalsSouth Africa Cricket TeamSourav Gangulyदिल्ली कैपिटल्सदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमसौरव गांगुली