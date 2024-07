Smriti Mandhana IND-W vs SL-W Final Live: बड़े मैच की खिलाड़ी..., फाइनल में 60 और सेमीफाइनल में 55 का पारी, उप कप्तान ने किया कमाल

Highlights Smriti Mandhana IND-W vs SL-W Final Live: 9 चौके और एक छक्का मारा। Smriti Mandhana IND-W vs SL-W Final Live: 10 चौके की मदद से 60 रन बनाये। Smriti Mandhana IND-W vs SL-W Final Live: फिर से टीम को अच्छी शुरुआती दिलायी।

Smriti Mandhana IND-W vs SL-W Final Live: सलामी बल्लेबाज और भारतीय टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना सचमुच बड़े मैचकी खिलाड़ी है। 2022 महिला एशिया कप टी20 के फाइनल में अर्धशतकीय पारी खेली थी। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में मंधाना ने ताबड़तोड़ नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को 10 विकेट की शानदार जीत दिलाई थी। मंधाना ने 39 गेंद में नौ चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 55 रन बनाई। इस दौरान 9 चौके और एक छक्का मारा। फाइनल में मंधाना ने धमाल किया और 47 गेंद में 60 रन की पारी खेली।

Smriti Mandhana's fine half-century laid the foundation for a strong total against Sri Lanka in the Women's Asia Cup Final 👊



📝: https://t.co/FFgn4t2Xhx | 📸: @ACCMedia1pic.twitter.com/EBkADaCltF — ICC (@ICC) July 28, 2024

मंधाना की अर्धशतकीय पारी से भारत ने महिला एशिया कप टी20 के फाइनल में रविवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ छह विकेट पर 165 रन बनाये। मंधाना ने 47 गेंद की अपनी पारी 10 चौके की मदद से 60 रन बनाये। उन्होंने पहले विकेट के लिए शेफाली वर्मा (16) के साथ 44 रन की साझेदारी कर टीम को सधी शुरुआत दिलाई जबकि जेमिमा रोड्रिग्स के साथ चौथे विकेट के लिए तेजी से 41 रन रन जोड़े।

𝗨𝗺𝗮 𝗖𝗵𝗲𝘁𝗿𝘆: 𝗧𝗵𝗲 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆



The hardships, the perseverance and belief to play for #TeamIndia 🇮🇳



On the wicket-keeper batter's birthday, watch her inspiring journey from Bokakhat 👌 - By @mihirlee_58



Full Feature 🎥🔽 #WomensAsiaCup2024

https://t.co/YgoKzeRMbupic.twitter.com/ZLfja0NwSz — BCCI Women (@BCCIWomen) July 27, 2024

जेमिमा ने 16 गेंद की आक्रामक पारी में तीन चौके और एक छक्का की मदद से 29 रन बनाये। आखिरी ओवरों में रिचा घोष ने 14 गेंद में 30 रन की पारी खेल टीम के स्कोर को 165 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पारी में चार चौकों के साथ एक छक्का लगाया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद स्मृति और शेफाली ने एक बार फिर से टीम को अच्छी शुरुआती दिलायी।

शेफाली ने इनोशी प्रियदर्शनी और उदेशिका प्रबोधनी (27 रन पर एक विकेट) के खिलाफ शुरुआती दो ओवरों में चौके जड़े। शानदार लय में चल रही मंधाना ने प्रियदर्शनी के खिलाफ दो चौके जड़े और पावरप्ले के आखिरी ओवर में प्रबोधनी के खिलाफ तीन चौके लगाये जिससे छह ओवर में भारत का स्कोर 44 रन हो गया।

अगले ओवर में दिलहारी फर्नांडो (36 रन पर दो विकेट) शेफाली को पगबाधा कर भारत को पहला झटका दिया। भारतीय टीम के रनों का अर्धशतक आठवें ओवर में पूरा हुआ लेकिन अगले ओवर में युवा बल्लेबाज उमा छेत्री (09) कप्तान चमारी अट्टापट्टू (28 रन पर एक विकेट) की पहली गेंद पर पगबाधा हो गयी।

स्मृति ने इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ संभल कर पारी को आगे बढ़ाई। इस दौरान स्मृति ने चमारी और सचिनी निसांसला (20 रन पर एक विकेट) के खिलाफ चौके लगाकर दबाव को कम किया। इसी ओवर में हरमनप्रीत गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के बाद कवर क्षेत्र में कैच देकर पवेलियन लौट गयी। उन्होंने 11 रन का योगदान दिया।

स्मृति ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक रन के साथ 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। जेमिमा रोड्रिग्ज ने क्रीज पर आते ही आक्रामक तेवर दिखाते हुए प्रियदर्शिनी के खिलाफ तीन चौके जड़ने के बाद चमारी की गेंद को दर्शकों के पास भेज भारतीय पारी का पहला छक्का लगाया। उनकी आक्रामक पारी का अंत 17 ओवर में रन आउट से हुआ।

इसी ओवर में मंधाना भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अट्टापट्टू को कैच दे बैठी। ऋचा घोष ने 19 ओवर में लगातार गेंदों पर दिलहारी के खिलाफ लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का लगाया। वह आखिरी ओवर में प्रबोधनी के खिलाफ चौका लगाने के बाद स्टंप हो गयी।