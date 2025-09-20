INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना ने भारत के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा

INDW vs AUSW, 3rd ODI: स्मृति मंधाना ने शनिवार (20 सितंबर) को टीम इंडिया के लिए 50 ओवर के प्रारूप में सबसे तेज़ शतक लगाकर इतिहास रच दिया। 29 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज़ ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 रन पूरे करने के लिए सिर्फ़ 50 गेंदों का सामना किया।

सीरीज़ के निर्णायक मैच में 50 गेंदों में शतक जड़कर उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 16 अक्टूबर, 2013 को जयपुर में भारत-ऑस्ट्रेलियावनडे मैच के दौरान, कोहली ने टीम इंडिया के लिए 52 गेंदों में वनडे शतक बनाया था।

स्मृति का 50 गेंदों में लगाया गया शतक महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ शतक भी है। महिला वनडे में सबसे तेज़ शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग के नाम है। लैनिंग ने 2012 में सिडनी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 45 गेंदों में शतक बनाया था।

भारत के लिए सबसे तेज़ वनडे शतक (पुरुष या महिला)

50 - स्मृति मंधाना बनाम एयूएस-डब्ल्यू, दिल्ली, 2025

52 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 2013

60 - वीरेंद्र सहवाग बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2009

61 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2013

62 - मोहम्मद अज़हरुद्दीन बनाम न्यूज़ीलैंड, बड़ौदा, 1988

62 - केएल राहुल बनाम एनईडी, बेंगलुरु, 2023

दिल्ली के प्रतिष्ठित स्टेडियम में चल रहे मैच के पहले हाफ में, ऑस्ट्रेलिया की चौथे नंबर की बल्लेबाज़ बेथ मूनी ने 57 गेंदों में शतक जड़ा। अब वह महिला वनडे में सबसे तेज़ शतक लगाने वाली बल्लेबाज़ों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।

413 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मंधाना का शतक महिला वनडे में उनका 13वां 100+ स्कोर है। उनसे ज़्यादा शतक सिर्फ़ लैनिंग ने ही लगाए हैं। मंधाना ने हरमनप्रीत कौर (35 गेंदों पर 52 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 गेंदों पर 121 रन जोड़े।