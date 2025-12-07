SMAT 2025: यशस्वी जायसवाल मुंबई टीम से जुड़े, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिखाएंगे अपनी बैटिंग का जलवा

नई दिल्ली: यशस्वी जायसवाल के टीम में शामिल होने से मुंबई के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) अभियान को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। शनिवार को विशाखापत्तनम में तीसरे और अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने के बाद, भारत के सलामी बल्लेबाज ने राष्ट्रीय टी20 चैंपियनशिप में घरेलू टीम के लिए खेलने पर सहमति जताई है। जायसवाल की उपलब्धता की पुष्टि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की है। अधिकारी ने रविवार (7 दिसंबर) को क्रिकबज को बताया, "उन्होंने खुद को एसएमएटी अभियान के लिए उपलब्ध कराया है।"

जयसवाल आखिरी बार SMAT में 2023-24 क्वार्टर फाइनल के दौरान उपस्थित हुए थे और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण पिछले संस्करण में भाग नहीं ले सके थे। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में 28 मैच खेले हैं, जिसमें 26 पारियों में 27 की औसत और 136.42 की स्ट्राइक रेट से 648 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में उनके नाम तीन अर्धशतक हैं।

हालाँकि, अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि रोहित शर्मा एसएमएटी के लिए आएंगे या नहीं। हालाँकि ऐसी खबरें आई हैं कि उनकी भागीदारी का सुझाव दिया गया है, लेकिन एमसीए अधिकारी इसकी पुष्टि करने में असमर्थ हैं। एमसीए के एक अधिकारी ने कहा, ''उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।'' इससे पहले, टीम सूत्रों ने संकेत दिया था कि रोहित टी20 टूर्नामेंट में खेलेंगे, लेकिन रविवार सुबह तक, अभी भी कोई निश्चितता नहीं थी। जयसवाल की तरह रोहित भी भारत की वनडे टीम का हिस्सा थे।

शार्दुल ठाकुर की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इस समय लखनऊ में खेल रही है। वे छह मैचों में पांच जीत के साथ एलीट ग्रुप ए में शीर्ष पर हैं और उनका एक लीग मैच शेष है, जो 8 दिसंबर को ओडिशा के खिलाफ खेला जाएगा। चार एलीट समूहों में से प्रत्येक से दो टीमें सुपर लीग में आगे बढ़ेंगी, जिसके बाद सुपर लीग के शीर्ष दो पक्षों के बीच फाइनल होगा। सुपर लीग मैच 12, 14 और 16 दिसंबर को पुणे में दो स्थानों पर खेले जाएंगे, इसके बाद 18 दिसंबर को खिताबी मुकाबला होगा।