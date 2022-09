SL vs Pak, Final Asia Cup 2022: एशिया का नया किंग, श्रीलंका छठी बार चैंपियन, पाकिस्तान को 23 रन से हराया, यहां देखें 1984-2022 तक विजेता लिस्ट

Highlights चार ओवर में 50 रन बनाकर श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भानुका राजपक्षा ने संकटमोचन की भूमिका निभाते हुए अपने करियर का बेहतरीन अर्धशतक लगाया। पाकिस्तान 2 बार खिताब पर कब्जा किया है। भारत 7 बार एशिया कप जीत चुका है।

SL vs Pak, Final Asia Cup 2022: एशिया महादेश को नया किंग मिल गया। श्रीलंका टीम ने हार के साथ एशिया कप में शुरुआत की थी। टीम को अफगानिस्तान ने अपने पहले गेम में हराया था। लेकिन युवा टीम चैंपियन बन गई है। कमाल का प्रदर्शन श्रीलंका ने किया है। लीग के बाद सुपर चार में भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हराया।

श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में रविवार को 23 रन से हराकर छठी बार चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का सपना टूट गया। पाकिस्तान 2 बार खिताब पर कब्जा किया है। भारत 7 बार एशिया कप जीत चुका है। प्रमोद मदुशनी ने कमाल का प्रदर्शन किया।

W 1 W 1 W 0 🤯 Wanindu Hasaranga with a magical over 💫

फाइनल में श्रीलंका के भानुका राजपक्षा ने नाबाद 71 रन की पारी खेली। श्रीलंका ने एशिया कप फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 170 रन बनाए। राजपक्षा ने आखिरी चार ओवर में 50 रन बनाकर श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। राजपक्षा ने संकटमोचन की भूमिका निभाते हुए अपने करियर का बेहतरीन अर्धशतक लगाया।

A brilliant battle in the Powerplay between the two sides 👊