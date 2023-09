SL vs PAK Asia Cup: फाइनल में टीम इंडिया के सामने कौन?, बांग्लादेश बाहर, पाकिस्तान-श्रीलंका में कल टक्कर की उम्मीद, जानें कहां देख सकते हैं मैच और क्या है टाइमिंग

Highlights एशिया कप 2023 के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन गई है। गत चैंपियन पर भारत की प्रभावशाली जीत ने बांग्लादेश को एशिया कप से बाहर कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ अपने सुपर 4 मैच हार गई थी।

SL vs PAK Asia Cup: युवा खिलाड़ी डुनिथ वेलालगे ने एशिया कप 2023 में रोहित शर्मा की टीम इंडिया को पानी पिला दिया। भले ही श्रीलंका टीम की हार हुई, लेकिन इस खिलाड़ी ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। 20 वर्षीय खिलाड़ी ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में रोहित, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल और हार्दिक पंड्या के जैकपॉट विकेट हासिल किए।

रोहित की धमाकेदार पारी के बाद कुलदीप यादव की स्पिन जादूगरी के कारण 41 रन से जीत हासिल हुई। जीत के साथ रोहित की टीम इंडियाएशिया कप 2023 के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन गई है। गत चैंपियन पर भारत की प्रभावशाली जीत ने बांग्लादेश को एशिया कप से बाहर कर दिया।

