Sri Lanka vs Ireland 2023: टीम इंडिया और पाकिस्तान क्लब में श्रीलंका, संगकारा से आगे निकले मेंडिस, टेस्ट पारी में रिकॉर्ड 12 छक्के इस खिलाड़ी के नाम

Sri Lanka vs Ireland 2023: श्रीलंका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन गुरुवार को आयरलैंड के खिलाफ कमाल कर दिया। टीम इंडिया और पाकिस्तान क्लब में शामिल हो गया। श्रीलंका के शीर्ष चार खिलाड़ी ने पारी में शतक बनाया। टेस्ट इतिहास में ऐसा केवल तीसरा उदाहरण है।

पहली बार 2007 में भारत ने मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ हासिल किया था, जब दिनेश कार्तिक, वसीम जाफर, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने शतक बनाए थे। पाकिस्तान ने कराची में श्रीलंका के खिलाफ 2019 में इस उपलब्धि को दोहराया। शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली और बाबर आज़म ने कमाल किया था।

निशान मधुशंका और कुसाल मेंडिस के दोहरे शतक और डी करुणारत्ने और एंजेलो मैथ्यूज के शतकों के साथ श्रीलंका टेस्ट उपलब्धि को हासिल करने वाली तीसरी टीम बन गई। मेंडिस ने आक्रामक तेवर जारी रखते हुए अपनी पारी में 11 छक्के और 17 चौके लगाए। उन्होंने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ कुमार संगकारा के आठ छक्कों के श्रीलंकाई बल्लेबाज के किसी पारी में सर्वाधिक छक्के के रिकॉर्ड को तोड़ा।

वह हालांकि टेस्ट पारी में रिकॉर्ड 12 छक्के के पाकिस्तान के वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी करने की कोशिश में लांग ऑफ पर मैथ्यू हैम्फ्रेज को कैच दे बैठे। श्रीलंका ने सलामी बल्लेबाज मधुशंका (205) और कुसाल मेंडिस (245) के दोहरे शतक से तीन विकेट पर 704 रन बनाकर पारी घोषित की। एंजेलो मैथ्यूज (114 गेंद में नाबाद 100, छह चौके, चार छक्के) ने भी शतक जड़ा।

श्रीलंका का यह स्कोर गॉल पर सर्वोच्च स्कोर है। पिछला रिकॉर्ड बांग्लादेश के नाम जिसने 2013 में 638 रन बनाए थे। श्रीलंका की टीम की नजरें अब कल पांचवें दिन की पिच पर अपनी 100वीं टेस्ट जीत दर्ज करने और दो मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने पर टिकी हैं। पहली पारी के आधार पर 212 रन से पिछड़ने के बाद आयरलैंड ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 54 रन बनाए हैं।

टीम ने सलामी बल्लेबाज जेम्स मैकोलम (10) और पीटर मूर (19) के विकेट गंवाए। दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान एंडी बालबिर्नी 18 जबकि हैरी टेक्टर सात रन बनाकर खेल रहे थे। आयरलैंड की टीम अब भी श्रीलंका के पहली पारी के स्कोर से 158 रन पीछे है। इससे पहले श्रीलंका ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 357 रन से की।

मधुशंका 149 जबकि मेंडिस 83 रन से आगे खेलने उतरे। पहले सत्र में मेंडिस ने अपना नौवां और लगातार दूसरा शतक पूरा किया। उन्होंने मधुशंका के साथ मिलकर सुबह के सत्र में 132 रन जोड़े। लंच के बाद एंडी मैकब्राइन ने मधुशंका को पगबाधा करके दूसरे विकेट की 268 रन की साझेदारी को तोड़ा।

मधुशंका ने लगभग आठ घंटे चली अपनी पारी में 22 चौके और एक छक्का मारा। मैकोलम ने इसके बाद मैथ्यूज को एक रन के निजी स्कोर पर ग्राहम ह्यूम की गेंद पर जीवनदान दिया जिसका फायदा उठाते हुए इस बल्लेबाज ने अपना सबसे तेज शतक बनाया।