SL vs IND LIVE Score, 2nd T20I: फिर वही कहानी दोहरा दी..., पहले टी20 मैच में 30 रन पर 9 विकेट और दूसरे में 31 रन पर 7 विकेट, 15 ओवर में 130 और 20 ओवर 161 रन

Highlights SL vs IND LIVE Score, 2nd T20I: कहानी का अंत बेहद खराब रहा है। SL vs IND LIVE Score, 2nd T20I: भारत के लिए रवि बिश्नोई ने 03 विकेट लिए। SL vs IND LIVE Score, 2nd T20I: पथुम निसंका ने 32 रन का योगदान दिया।

SL vs IND LIVE Score, 2nd T20I: श्रीलंका ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 161 रन बनाये। श्रीलंका के लिए कुशल परेरा ने 53 और पथुम निसंका ने 32 रन का योगदान दिया। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने तीन विकेट लिए। श्रीलंका ने फिर से वही कहानी दोहरा दी। पहले मैच में 30 रन के अंदर 9 विकेट गिर गए थे। दूसरे मैच में 31 रन के अंदर 7 विकेट निकले। मेजबान टीम ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 130 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थे। लेकिन कहानी का अंत बेहद खराब रहा है।

अंतिम 5 ओवर में 31 रन बनाए और 7 विकेट खो दिए। कुशल परेरा ने 34 गेंद में 53 रन की पारी खेली। 6 चौके और 2 छक्के मारे। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने मेंडिस का विकेट जल्दी खो दिया, जो इस सीरीज में दूसरी बार अर्शदीप का शिकार बने। परेरा तीसरे नंबर पर आए और निसांका और कामिंडु मेंडिस के साथ अच्छी अर्धशतकीय साझेदारियां कीं। तीन मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।

