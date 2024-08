SL vs IND 2nd ODI: 97 रन पर 0 और 208 पर ऑलआउट, 111 रन पर गिरे 10 विकेट, गौतम गंभीर की पहली हार!

Highlights SL vs IND Live Score, 2nd ODI: रोहित शर्मा ने 44 गेंद में 64 रन बनाए। SL vs IND Live Score, 2nd ODI: अक्षर पटेल ने 44 गेंद में 44 रन की पारी खेली। SL vs IND Live Score, 2nd ODI: शुभमन गिल ने 35 रन बनाए।

SL vs IND Live Score, 2nd ODI: श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। पहला मैच टाई हो गया था और तीसरा मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। श्रीलंका के कप्तान असलांका ने अपनी बाहें ऊपर उठाकर एक बड़ी मुस्कान दिखाई। जेफरी वेंडरसे ने कमाल की गेंदबाजी की और 10 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट झटके। वेंडरसे को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत एक समय 97 रन पर कोई विकेट नहीं खोया था और 208 रन पर भारतीय टीम ढह गई। देखा जाए तो 111 रन बनाकर 10 विकेट खो दिए। सीरीज में पीछे चले गए।

कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। नए कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में पहली हार है। भारतीय टीम केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को कब तक मौका देगा। दोनों खिलाड़ी दूसरे मैच में फ्लॉप हो गए। जरूरत पड़ने पर विकेट फेंककर चले गए। चार उदाहरण श्रीलंका के खिलाफ आए हैं और सभी चार कोलंबो आरपीएस में हुए।

Sri Lanka win the 2nd ODI by 32 runs.#TeamIndia will look to bounce back in the 3rd and Final #SLvIND ODI.



Scorecard ▶️ https://t.co/KTwPVvU9s9pic.twitter.com/wx1GiTimXp — BCCI (@BCCI) August 4, 2024

एकदिवसीय पारी में अधिकांश भारतीय बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू आउटः

5 बनाम बांग्लादेश मीरपुर 2014

5 बनाम एसएल कोलंबो आरपीएस 2024 (पहला वनडे)

5 बनाम एसएल कोलंबो आरपीएस 2024 (दूसरा वनडे)।

Spinners shine as Sri Lanka notch up an impressive win to take a 1-0 lead in the ODI series 👊#SLvIND 📝: https://t.co/mhKCCIDBvlpic.twitter.com/T6RBwSdf3M — ICC (@ICC) August 4, 2024

एक वनडे मैच में भारत द्वारा स्पिन के कारण सबसे ज्यादा विकेट गंवाएः

10 बनाम एसएल कोलंबो आरपीएस 2023

9 बनाम कोलंबो आरपीएस 1997

9 बनाम एसएल कोलंबो आरपीएस 2024 (पहला वनडे)

9 बनाम एसएल कोलंबो आरपीएस 2024 (आज) *

2011 से भारत के विरुद्ध 250 से कम के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव (ODI)-

190 WI नॉर्थ साउंड 2017

240 एनजेड मैनचेस्टर 2019

241 एसएल कोलंबो आरपीएस 2024 *

243 एनजेड दिल्ली 2016

247 इंग्लैंड लॉर्ड्स 2022।