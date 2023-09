SL vs BAN: श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रन से हराकर वनडे में लगातार 13वीं जीत दर्ज की, बांग्लादेश के लिए फाइनल की राह हुई बेहद मुश्किल

Highlights बांग्लादेश की पूरी टीम 48.1 ओवर में 236 रनों पर ऑल आउट हो गई श्रीलंका की तरफ से बांग्लादेश को जीत के लिए मिला था 258 रनों का लक्ष्य श्रीलंका की तरफ से कप्तान शनाका, पथिराना और तीक्ष्णा ने 3-3 विकेट साझा किए

SL vs BAN:एशिया कप में शनिवार को खेले गए सुपर फोर के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रनों से हराया है। 258 रनों के लक्ष्य को पाने के लिए मैदान में उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 48.1 ओवर में 236 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस हार के साथ फाइनल में पहुंचने की बांग्लादेश की राह बेहद मुश्किल हो गई है। एकदिवसीय फॉर्मेट में श्रीलंका की यह 13वीं जीत है। बांग्लादेश की तरफ से एक मात्रा बल्लेबाज तौहीद हृदय ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए 97 गेंदों में 82 रनों की पारी खेली। लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद टीम की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। श्रीलंका की तरफ से कप्तान शनाका, पथिराना और तीक्ष्णा ने 3-3 विकेट साझा किए।

सदीरा समरविक्रमा की 93 रन की तेजतर्रार पारी के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के सुपर फोर मैच के बीच के ओवरों में लगातार विकेट गंवाने के बावजूद नौ विकेट पर 257 रन बनाये। समरविक्रमा ने 72 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाये। उन्होंने इस दौरान कप्तान दासून शनाका (24) के साथ छठे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की। उनके अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज सहजता से बल्लेबाजी नहीं कर सका।

