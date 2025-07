Highlights SL vs BAN live score, 3rd ODI: श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 285 रन बनाए। SL vs BAN live score, 3rd ODI: बांग्लादेश की टीम 39.4 ओवर में 186 पर आउट हो गई। SL vs BAN live score, 3rd ODI: फर्नांडो और चमीरा की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने कमाल और धमाल किया।

SL vs BAN live score, 3rd ODI: श्रीलंका ने तीसरे वनडे में कमाल की वापसी की और 99 रन से जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। घरेलू मैदान पर श्रीलंका की यह लगातार 8वीं सीरीज जीत है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 285 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 39.4 ओवर में 186 पर आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से असाधारण गेंदबाजी का प्रदर्शन हुआ। श्रीलंका ने पहला वनडे जीता तो बांग्लादेश की टीम ने वापसी करते हुए दूसरे मैच में मेजबान श्रीलंका को मात दी और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। निर्णायक मैच में मेजबान ने बाजी मार सीरीज जीत ली।

कुसल मेंडिस ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक जड़कर अपनी फॉर्म बरकरार रखी। कुसल मेंडिस को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। कुसल मेंडिस ने 114 गेंद पर 18 चौके की मदद से 124 रन की धमाकेदार पारी खेली और जीत की नींव रखी।

असिथा फर्नांडो और चमीरा की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने कमाल और धमाल किया। नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते रहे और बांग्लादेश को किसी भी तरह की बढ़त बनाने का मौका नहीं दिया। परवेज, तनजीद, मेहदी और शमीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे इसे सार्थक योगदान में बदलने में विफल रहे।