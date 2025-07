SL vs BAN 2nd T20I: घर में 94 पर ढेर श्रीलंका, सीरीज 1-1 से बराबर, बांग्लादेश 83 रन से जीता

Highlights SL vs BAN highlights, 2nd T20I: लिटन ने पहले हृदय और फिर शमीम के साथ कुछ अहम साझेदारियाँ कीं। SL vs BAN highlights, 2nd T20I: बांग्लादेश 20 ओवरों में एक चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में कामयाब रहा। SL vs BAN highlights, 2nd T20I: मेजबान टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और रन चेज़ में कभी भी सहज नहीं दिखी।

SL vs BAN highlights, 2nd T20I: श्रीलंका की टीम घर में 94 पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 177 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 94 रन पर आउट हो गई। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर पर है। बांग्लादेश ने दांबुला में शानदार प्रदर्शन किया। मेहमान टीम आज टॉस हार गई और उसके सलामी बल्लेबाज़ भी जल्दी आउट हो गए। लिटन दास ने कप्तानी पारी खेलकर टीम को संभाला। दास ने 50 गेंद में 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 76 रन बनाए। लिटन ने पहले हृदय और फिर शमीम के साथ कुछ अहम साझेदारियाँ कीं।

Skipper Litton Das puts in a shift with the bat as Bangladesh draw level in the T20I series against Sri Lanka

इन तीनों बल्लेबाज़ों के योगदान की बदौलत बांग्लादेश 20 ओवरों में एक चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में कामयाब रहा। जवाब में, कुसल मेंडिस दूसरे ही ओवर में शमीम की गेंद पर रन आउट हो गए और श्रीलंकाई टीम शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गई। इसके बाद मेजबान टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और रन चेज़ में कभी भी सहज नहीं दिखी।

शोरफुल और सैफुद्दीन ने दो-दो विकेट लिए, जबकि लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने तीन विकेट लिए। मेहमान टीम अंततः 83 रनों के बड़े अंतर से हार गई और सीरीज़ बराबर होने के साथ कोलंबो में होने वाला निर्णायक मुकाबला एक दिलचस्प मुकाबला साबित हो सकता है।