Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025: एशिया कप के पहले सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट से मैच जीता। शनिवार को हुए इस मुकाबले में सैफ़ हसन (61 रन, 45 गेंद) ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और फिर तौहीद हृदॉय (58 रन, 37 गेंद) ने इसे जारी रखा। इस बीच लिटन (23 रन) और शमीम हुसैन (14 रन नाबाद) के कुछ अहम योगदानों ने बांग्लादेश को शानदार जीत दिलाई। 169 रनों के लक्ष्य को बांग्लादेश की टीम ने एक गेंद शेष रहते अपने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तुषारा ने पहले ही ओवर में तन्ज़िद तमीम को आउट कर दिया, लेकिन सैफ़ और लिटन ने शानदार अंदाज़ में जवाबी हमला बोला और पावरप्ले का पूरा फ़ायदा उठाया। श्रीलंका की आक्रामक गेंदबाजी के आगे हृदॉय ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र को निशाना बनाया और कुछ शानदार शॉट लगाए।

पाँचवाँ गेंदबाज़ श्रीलंका के लिए चिंता का विषय था और दिलचस्प बात यह रही कि असलांका ने स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर अपनी बाहें नहीं घुमाईं। यह बांग्लादेश के लिए महंगा साबित हुआ क्योंकि उन्होंने उन पर आक्रमण किया। हसारंगा गेंदबाज़ों में सबसे बेहतरीन थे, लेकिन उन्हें बाकियों से उतना सहयोग नहीं मिला। श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा और दसुन शनाका ने दो- दो विकेट लिए। जबकि नुवान तुषारा और दुश्मंथा चमीरा को एक-एक सफलता मिली। कामिंदु मेंडिस टीम के लिए महंगे साबित हुए। उन्होंने एकमात्र ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने 16 रन लुटाए।

इससे पूर्व तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान के 3 विकेट की मदद से बांग्लादेश ने श्रीलंका को सात विकेट पर 168 रन पर रोक दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने वाली बांग्लादेशी टीम के लिये मुस्ताफिजूर ने चार ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि मेहदी हसन को दो विकेट मिले। श्रीलंका के लिये दासुन शनाका ने 37 गेंद में नाबाद 64 रन बनाये। श्रीलंका अपने अगले मैच में अब पाकिस्तान से भिड़ेगा। जबकि बांग्लादेश का अगला मुकाबला भारत से होगा। ये दोनों मैच क्रम: 23 और 24 सितंबर को खेले जाएंगे।